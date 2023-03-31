«فلاي دبي» تتسلّم 5 طائرات جديدة منذ بداية 2023

كشفت شركة «فلاي دبي»، عن تسلمها خمس طائرات جديدة من طراز «737 ماكس»، منذ بداية العام الجاري 2023، متوقعة أن تتسلّم بالإجمال 18 طائرة من الطراز ذاته حتى نهاية العام، مقابل 17 طائرة جديدة تسلمتها في عام 2022، وهو أعلى عدد من الطائرات تتسلمه في عام واحد.

وذكرت الناقلة لـ«الإمارات اليوم»، أنها تشغل رحلاتها الجوية إلى 116 وجهة حالياً في 50 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

أسطول موحد

ووفقاً لبيانات الشركة، فإنها بنهاية العام الماضي شغلت أسطولاً موحداً من 76 طائرة «بوينغ 737»، ويتضمن: 30 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و43 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

كما استطاعت الناقلة افتتاح أكثر من 75 وجهة جديدة، لم يكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدّمة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي. وأظهرت البيانات نمواً كبيراً في حجم أسطول «الناقلة»، التي بدأت عملياتها في يونيو 2009، في إطار التزامها إزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

ومنذ عام 2008، سجلت الشركة ثلاث طلبيات لشراء طائرات، كما أعلنت أكبر صفقة لشراء طائرات ذات الممر الواحد على صعيد المنطقة، خلال معرض دبي للطيران 2017.

شراكة

وفي يوليو 2017، أعلنت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، شراكة واسعة النطاق، حيث وحّدت شركتا الطيران جهودهما لتقديم خيارات سفر متنوعة للمتعاملين.

وتوفر هذه الشراكة لعملاء «فلاي دبي»، رحلات ربط سهلة مع وجهات «طيران الإمارات» في جميع أنحاء العالم، والتي تمتد عبر القارات الست، في حين يتمكن عملاء «طيران الإمارات» بالوصول إلى شبكة «فلاي دبي» الإقليمية والوجهات التي لم تكن تتمتع بخدمات ربط من قبل.

وتتجاوز الشراكة المبتكرة المشاركة في رحلات الرمز المشترك، لتوفر المزيد من الرحلات، وسهولة الوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية، مع ميزة توصيل الأمتعة إلى الوجهة النهائية.

• 116 وجهة في 50 دولة تخدمها الناقلة حالياً.