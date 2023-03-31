32.7 مليار درهم أكبر مبيعات عقارية شهرية تاريخيا في دبي خلال مارس

سجل القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من العام 2023، أعلى مبيعات ربعية على الإطلاق، بقيمة إجمالية بلغت 87.31 مليار درهم ما يجسد تزايد الجاذبية الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة.

واستناداً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تزيد قيمة العقارات القياسية المسجلة في دبي خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 57.6% على أساس سنوي مقارنة بـ 55.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة العقارات المسجلة بنسبة 6.5% مقارنة بنحو 82 مليار درهم والتي كانت سابقا أعلى مبيعات لربع عام خلال الربع الرابع من العام الماضي.

كما تزيد عدد المعاملات المسجلة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 50.5% بعد تسجيل 30 ألفاً و904 معاملة بيع، مقابل 20 ألفاً و534 معاملة بيع خلال نفس الفترة من عام 2022.

بدوره، سجل شهر مارس 2023 نمواً نسبته 45% في قيمة المبيعات العقارية، مقابل الشهر نفسه من العام السابق عليه، بعد أن سجل ما قيمته 32.72 مليار درهم، مقابل 22.55 مليار درهم في مارس 2022. كما سجل زيادة في عدد المعاملات بنسبة 44.4% إلى 12163 معاملة، مقابل 8421 معاملة خلال مارس 2022.

وأظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات مارس الماضي تعتبر الأعلى في تاريخ السوق لشهر واحد، لتكسر بذلك الرقم السابق المسجل خلال نوفمبر الماضي بنحو 30.8 مليار درهم عبر أكثر من 11 ألف معاملة بيع.

أداء تاريخي

وفي هذا الصدد، قال المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، إن قطاع العقارات نجح مرةً أخرى في الوصول إلى أداء تاريخي بعد تسجيل أفضل بداية عام على الإطلاق، مما يمنح هذا القطاع ثقة الاستثمار الآمن والمستدام دون الخوف من أي تغييرات طارئة.

وأضاف الدولة أن هذا الأداء غير المسبوق على أساس ربعي خلال الربع الأول من 2023 يظهر أن العام الحالي سيحمل أيضاً نتائج أكثر إيجابية لهذا القطاع مواصلا المنحى الصاعد بعد عام وصف بـ«الاستثنائي» للسوق العقارية في 2022.

وتوقع الدولة، مواصلة الطلب القياسي على عقارات دبي مع استمرار ارتفاع الأسعار، ما يجعل السوق العقارية أرضاً خصبة للاستثمار مع توافر فرص جاذبة وعوائد جيدة.

تطور كبير

قال الخبير في إدارة الثروات، الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، إن السوق العقاري في دبي يحافظ على المستويات القياسية للمبيعات بفضل التطور الكبير الذي وصل له على صعيد المنتجات العقارية المختلفة وسط نشاط غير مسبوق لمبيعات العقارات الفاخرة، وأصبح الطلب القوي المستمر طوال العام هو السمة السائد، ولا يمكن الجزم بأن هناك وقت مُحدد من العام هو أفضل وقت للاستثمار العقاري.

وأضاف طباخ، أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والأزمات المتكررة منذ جائحة كورونا تعزز الطلب العقاري، موضحا أن العقار يعد مخزن آمن للقيمة ضد التقلبات المالية والاقتصادية، ووسيلة مثالية لحفظ وتنمية رأس المال على المدى الطويل، وأفضل استثمار حالياً للحفاظ على المدخرات.

أفاد بأنه بعد انتهاء الربع الأول من العام فإن جميع المؤشرات الحالية لا زالت تظهر «اتجاهات إيجابية» للسوق العقاري في دبي خلال 2023 وترشح دخول آلاف المستثمرين الأجانب من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، مما يرجح تزايد الطلب على العقارات الفاخرة.