انخفاضات في أسعار الوقود خلال إبريل

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و «أي بلس 91» انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر إبريل المقبل، وبقيمة تراوحت بين 7 و8 فلوس لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل تراجعا بقيمة بلغت 11 فلسا مقارنة بأسعار شهر مارس الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر إبريل انخفاضا من مبلغ 3.09 دراهم سابقا، ليصل إلى 3.01 دراهم، بتراجع بلغ 8 فلوس، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» تراجعا من سعر 2.97 درهم، ليصل إلى 2.90 درهم بانخفاض 7 فلوس، و يتراجع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.90 درهم ليصل إلى 2.82 درهم بانخفاض بلغت قيمته 8 فلوس.

ويحقق سعر لتر الديزل انخفاضا من مبلغ 3.14 دراهم لليتر سابقا، ليصل إلى 3.03 دراهم وبتراجع قيمته 11 فلسا.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.