«طيران الإمارات» و«يونايتد» تفعّلان اتفاقية الشراكة بالرمز

بدأت شركتا «طيران الإمارات» و«يونايتد» تفعيل شراكة الرمز بينهما، ما يتيح لعملاء أكبر ناقلة دولية في العالم سهولة الوصول إلى عدد كبير من الوجهات في الولايات المتحدة.

وأوضحت «طيران الإمارات» في بيان، أمس، أنه أصبح بإمكان عملائها المسافرين إلى ثلاثة من أكبر مراكز الأعمال في أميركا (شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو) متابعة سفرهم بسهولة عبر شبكة واسعة تغطي أكثر من 150 مدينة أميركة، على الرحلات التي تشغّلها «يونايتد».

وأضافت أنه يمكن للمسافرين الاستفادة من مجموعة مزايا توفرها اتفاقية الرمز المشترك، منها التخطيط للرحلة بأكملها بتذكرة واحدة والاستفادة من وزن الأمتعة المتاح، إضافة إلى سهولة إنجاز إجراءات السفر واستلام الأمتعة في الوجهة النهائية.