«استعلام ائتماني» فوري لشراء الهواتف الذكية بالتقسيط

سمحت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لشركتَي الاتصالات في الدولة، بالتحقق الائتماني الفوري والسريع عن المتعاملين الراغبين في شراء الأجهزة بكل أنواعها، بنظام الدفع الذكي، أو التقسيط، وذلك للتعرف عمّا إذا كانوا مؤهلين مالياً لشراء هذه المنتجات أم لا؟

وبموجب الخدمة، فإن التحقق لا يستغرق سوى ثوان معدودة عبر التطبيق الذكي، سواء لمجموعة «إي آند» (اتصالات سابقاً)، أو «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وبحسب إفصاح، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن شركتَي الاتصالات نسقتا مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لإجراء تقييم ائتماني، لمعرفة أهلية المتعاملين في ما يتعلق بتاريخ الالتزام المالي مع البنوك والمؤسسات الأخرى، وتزويد الشركتين بنتيجة التقييم.

كما نسقت شركتا الاتصالات مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لإجراء عملية تحقق من أهلية المتعاملين، والحصول على النتيجة بناء على رواتبهم.

وتتم عملية التحقق الخاصة بالمتعامل من خلال عملية تلقائية عبر الإنترنت، وبناء على نتيجة التقييم الائتماني (و/أو) حدّ الراتب الخاص به في سجلات وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم تحديد أهليته لشراء الهواتف، والأجهزة المنزلية الذكية، والإكسسوارات، والأجهزة القابلة للارتداء، ومن ثم يتم احتساب مبلغ الدفعة المقدمة، والتي يمكن أن تراوح بين صفر دفعة مقدمة، وكامل مبلغ الجهاز المباع.

يذكر أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أعلنت سابقاً أن أنماط سداد المستحقات المتعلقة بالخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ستظهر في التقرير الائتماني، وستؤثر على الجدارة الائتمانية للشخص، وإمكانية حصوله، أو الاستفادة من الخدمات والمنتجات التفضيلية التي تقدمها شركات الاتصالات.