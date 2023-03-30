3.3 مليارات درهم صافي «الاستثمار المؤسسي» في الأسهم المحلية خلال الربع الأول

عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.



صافي الشراء

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، فقد حقق الاستثمار المؤسسي «صافي شراء» في الأسهم المحلية بقيمة جاوزت 3.32 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 97.76 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 94.44 مليار درهم.



الثقة بالأسواق

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في وقت تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراء) في السوقين خلال الربع الأول، في ما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22%.

سوق دبي المالي

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي «مشتريات» بقيمة 10.414 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري موزعة بواقع 9.676 مليارات درهم للشركات و393.9 مليون درهم للمصارف، و344.2 مليون درهم للمؤسسات.

وحقق الاستثمار المؤسسي في دبي «مبيعات» خلال الربع الأول بنحو 10.454 مليارات درهم موزعة بواقع 9.8 مليارات درهم للشركات، و401.1 مليون درهم للمؤسسات، و245.4 مليون درهم للمصارف.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت المؤسسات صافي استثمار بقيمة 3.36 مليارات درهم، كمحصلة شراء في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 87.348 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 83.987 مليار درهم.

وسجلت المؤسسات أعلى قيمة «صافي شراء» في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، في ما وصل صافي مشترياتها في مارس الجاري إلى 947.5 مليون درهم، و100.07 مليون درهم في يناير الماضي.

فرص استثمارية

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملائمة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.

كما تواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية، لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة، واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية، والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة معهم، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.

