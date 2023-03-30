تصرفات عقارات دبي تسجل 1.7 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 1.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 487 مبايعة بقيمة 1.33 مليار درهم، منها 26 مبايعة لأراض بقيمة 160.65 مليون درهم، و461 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.



مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة «جزر العالم»، تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة «المركاض»، ثم مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 5».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 10 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم، تلتها منطقة «مدينة هند 4» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم، وثالثة في «جبل علي الأولى» بتسجيلها مبايعتين بقيمة ثمانية ملايين درهم.



الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 30 مليون درهم لكل منهما في المنطقة نفسها.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم، وثالثة في «الخيران الأولى» بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم.



الرهون والهبات

وسجلت الرهون قيمة قدرها 347.17 مليون درهم، منها 27 رهناً لأراض بقيمة 135.6 مليون درهم، و74 رهناً لفلل وشقق بقيمة 211.57 مليون درهم، أهمها في منطقة «سيح شعيب 2» بقيمة 55 مليون درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 5» بقيمة 49 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 58.92 مليون درهم، أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 31 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الخامسة» بقيمة 14 مليون درهم.