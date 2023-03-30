تفاهم بين «الاتحاد للطيران» وخطوط جنوب الصين

وقعت شركة الاتحاد للطيران، وخطوط جنوب الصين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وإتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين من خلال توفير تجربة سفر معززة.

وأفادت «الاتحاد للطيران» في بيان اليوم، بأنه في أعقاب انتقالها إلى مطار «بكين داشنغ الدولي» (PKX)، الذي يعتبر أيضا المركز الرئيس لخطوط جنوب الصين، ستتيح المذكرة إمكانية للتوسع على نطاق كبير في اتفاقيات المشاركة بالرمز القائمة وإتاحة الفرصة للشركاء لاستكشاف طرق جديدة لتعزيز شبكتي الوجهات العالمية إلى أبعد من المراكز التشغيلية التابعة للشركتين، متيحة للمسافرين تجارب سفر ملائمة، قيّمة وعالمية المستوى.

وأشارت إلى أن إطلاق رحلاتها خلال شهر أكتوبر 2022، إلى غوانزو جنوب الصين، أسهم في تعزيز هذا الأمر.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضا خططا لفرص الشراء المتبادل على امتداد خدمات المناولة الأرضية والشحن والمخازن والتموين والصيانة والإصلاح والعمرة سواء في غوانزو أو بكين أو أبوظبي، موسعين بذلك فرص سلاسل توريد شركات الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»، آريك دي، إن «مذكرة التفاهم ستكون بمثابة قاعدة للعلاقة القوية المستمرة بين شركتي الطيران، وتتطلع (الاتحاد) للعمل مع خطوط جنوب الصين لبحث المزيد من سبل التعاون المتكاملة والعملية والتي من شأنها إتاحة الفرصة لكلا الشركتين للعمل بشكل وثيق وتعزيز القيمة عبر مراكزنا التشغيلية الرئيسية في كل من غوانزو وبكين داشنغ، فضلاً عن توسعة نطاق الوصول على امتداد شبكتينا».