الأسهم المحلية تربح 25 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 25 مليار درهم، مع استمرار تواجد مؤشر سوق دبي المالي فوق أعلى مستوياته لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.294 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.319 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.722 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و597.336 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي و223.41 مليون درهم في سوق دبي.

وجرى التداول على نحو 334.83 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.6 ألف صفقة.

وزاد سوق دبي المالي بنسبة 0.7% عند مستوى 3426 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 223 مليون درهم.

وارتفع سهم "إعمار" بنسبة 2.3%، فيما ارتفع سهم "العربية للطيران" بنسبة 0.5%، بينما صعد سهم "ديوا" بنسبة 0.8%.

وانخفض سهم "سالك" بنسبة 1.4% عند سعر 2.91 درهم وبتداولات تجاوزت خمسة ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا سهم مصرف عجمان الذي ارتفع بـ0.7% عند سعر 1.38 درهم وبتداولات قاربت 16 مليون سهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2% عند مستوى 9479 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

وزاد سهم "الدار" بنسبة 0.2%، في حين ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.9%، وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.8%.

وصعد سهم "ألفا ظبي القابضة" بنسبة 4.3% عند سعر 22.3 درهم وبتداولات قاربت من أربعة ملايين سهم.

وانخفض سهم "أمريكانا" بنسبة 1.3% عند سعر 3.95 درهم وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا سهم شركة "كيو القابضة" الذي انخفض بـ1.1 % عند سعر 2.65 درهم وبتداولات قاربت 30 مليون سهم.