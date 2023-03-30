«دي بي ورلد» تطوّر محطة جديدة لتعبئة زيوت الطعام في ميناء بربرة

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد» عن بدء أعمال تطوير محطة جديدة لتعبئة زيوت الطعام في ميناء بربرة بأرض الصومال، ما سيخفّض تكاليف سلاسل التوريد، ويخلق فرص عمل حيوية للسكان المحليين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد إيجاري طويل الأمد للمرفق المزمع إنشاؤه في الميناء.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أن المحطة الجديدة ستكون أحدث مرفق تتم إضافته إلى المنظومة التجارية المتنامية في بربرة، عقب الافتتاح الأخير للمنطقة الاقتصادية في بربرة، التي تقع على بعد 15 كيلومتراً من الميناء على طول طريق بربرة - وأجالا (ممر بربرة)، الذي يرتبط بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعتزم «دي بي ورلد» تحويل بربرة التي تقع على طول أحد أكثر المسارات التجارية البحرية ازدحاماً في العالم، لتصبح مركز الخدمات التجارية البحرية واللوجستية والصناعية المتكاملة لخدمة منطقة القرن الإفريقي الحيوية، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة.

وستتضمن المحطة طاقة استيعابية لتخزين 18 ألف طن من البضائع، والتي سيتم رفعها مع تنامي الطلب، كما ستكون قادرة على خدمة السفن التي يصل عمق غاطسها إلى 16 متراً، ما يتيح لميناء بربرة مناولة الشحنات السائبة المستوردة من زيوت الطعام لأول مرة.

وتم تأجير المرحلة الأولى من بناء المحطة بالكامل ضمن اتفاقية طويلة الأمد مع «مزاحم للاستثمار»، الشركة التابعة لـ«عيسى الغرير للاستثمار»، ومقرها الإمارات، والتي ستقوم أيضاً بتطوير مصنع محلي لتعبئة السلع في بربرة.