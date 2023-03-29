"أدنوك للإمداد" تطلق منصة عالمية المستوى للخدمات اللوجستية المتكاملة

كشفت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" عن إطلاق منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة ILSP""، التابعة لها، والتي تعد واحدا من أكبر حلول الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة في العالم.



ستمكن المنصة الجديدة الشركة من إدارة وتنسيق العمليات اللوجستية والبحرية بصورة شاملة في قاعدة اللوجستيات المتكاملة التابعة لها في منطقة المصفح في أبوظبي.

وكجزء من إطلاق مشروع المنصة، أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" توقيعها عقدا تبلغ مدته خمس سنوات مع شركة "أدنوك البحرية" بقيمة 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار أمريكي) لتقديم خدمات لوجستية متكاملة، مع خيار التمديد لمدة خمس سنوات إضافية.

يشمل العقد تقديم خدمات الموانئ، وعمليات المستودعات، والرفع الثقيل، ومناولة المواد والشحن، وتحريك الحفارات ومنصات الاسناد البحرية، وعمليات المحطة البحرية، وخدمات إدارة النفايات.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي وذلك من خلال برنامج "أدنوك" الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة. وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": " سعداء بتعزيز التعاون مع ’ أدنوك البحرية ‘والذي يمتد لعدة عقود وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة والتي ستساهم في تمكين ’ أدنوك للإمداد والخدمات ‘من الاستمرار في تطوير الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع النفط والغاز. توفر هذه المنصة أكبر مجموعة حلول لوجستية متكاملة لعملاء الشركة وذلك من خلال واجهة واحدة مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وخفض تكاليفها.. وفيما تستمر ’ أدنوك للإمداد والخدمات ‘في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتوسع، تواصل الشركة جهودها لتحقيق أقصى قيمة لها ولعملائها، وترسيخ مكانتها كأكبر شركة شحن وخدمات لوجستية متكاملة في المنطقة، وتعزيز موقعها الرائد عالمياً في تقديم الخدمات اللوجستية والحلول البحرية لقطاع الطاقة".

يأتي إطلاق "أدنوك للإمداد والخدمات" لمنصة الحلول اللوجستية المتكاملة تماشياً مع التزامها بدعم النمو المتواصل لقطاع الطاقة على مستوى المنطقة، وذلك من خلال إدارة جميع المتطلبات اللوجستية بالاعتماد على نظام واحد، للمساهمة في خفض تكاليف العمليات اللوجستية للمشاريع.

وتتيح المنصة إصدار فواتير للعملاء بحساب التكلفة لكل طن، خلافًا للطريقة التقليدية الحالية المبنية على تأجير الأصول.

من جانبها، قالت طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: " سعداء بالشراكة والتعاون مع ’ أدنوك للإمداد والخدمات ‘والاستفادة من خبراتها وقدراتها عالمية المستوى في تعزيز كفاءة عمليات ’ أدنوك البحرية ‘بما يسهم في ترسيخ مكانة ’ أدنوك ‘كأحد منتجي الطاقة الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون".



تنفذ شركة أدنوك للإمداد والخدمات حالياً برنامجاً استراتيجياً عالمي المستوى للنمو والتوسع، يهدف لزيادة نطاق الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها مع الاستمرار في دعم وتمكين نمو عمليات "أدنوك" في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتصنيع والتسويق.

وتمتلك "أدنوك للإمداد والخدمات" أسطولاً يعد الأكثر تنوعاً في الشرق الأوسط، يضم 245 قطعة بحرية مملوكة لها وتدير أكثر من 600 قطعة بحرية سنوياً.

وبفضل حجم اسطولها وقاعدة اللوجستيات المتكاملة للشركة في منطقة المصفح في أبوظبي، والتي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع رسخت "أدنوك للإمداد والخدمات" مكانتها شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية.