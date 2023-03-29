10 صفقات كبيرة على سهم "أدنوك للغاز" بقيمة 37.5 مليون درهم

أعلن سوق أبوظبي المالي الأربعاء عن تنفيذ صفقات كبيرة في سوق أبوظبي المالي على سهم أدنوك للغاز، بقيمة 37.5 مليون درهم.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ 10 صفقات على 15.8 مليون سهم من أسهم أدنوك للغاز ما نسبته 0.02% من أسهم الشركة.

وكان سهم أدنوك للغاز شهد في جلسة أمس الثلاثاء تنفيذ صفقات كبرى بعدد 10 صفقات على 41.5 مليون سهم بقيمة 98.5 مليون درهم

وكان سوق أبوظبي قد شهد خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.



والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.