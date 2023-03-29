«ديوا»: 42,5 ألف كيلومتر طول خطوط نقل وتوزيع الكهرباء

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تسجيل أطوال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء والمياه التابعة لها ارتفاعاً خلال عام 2022، إذ وصل إجمالي أطوال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء إلى نحو 42 ألفاً و586 كيلومتراً، في ما وصل إجمالي أطوال خطوط نقل وتوزيع المياه إلى 13 ألفاً و769 كيلومتراً، وذلك مع نهاية عام 2022.



وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بمواصلة توفير بنية تحتية قوية ومتطورة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية، في إطار خطة دبي الحضرية، حيث من المتوقع ارتفاع عدد السكان المقيمين في دبي إلى 5.8 ملايين نسمة في عام 2040.

وتابع: «تصل قدرة الهيئة الإنتاجية الإجمالية للطاقة إلى 14,617 ميغاوات، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، في وقت تنفذ فيه الهيئة مشروعات تطويرية ومبادرات استراتيجية كبرى لتحقيق أهداف (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي) لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام»2050.

ولفت إلى مواصلة نتائج الهيئة تفوقها خلال عام 2022 على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من المؤشرات، إذ بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.2%، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5%. كما حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، إذ سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام.



ووفقاً للهيئة، فقد دشّنت على مدار العام الماضي 17 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة، منها 15 محطة «جهد 132 كيلوفولت» بقدرة تحويلية 2280 ميغافولت أمبير، ومحطتي نقل «جهد 400 كيلوفولت» بقدرة تحويلية 4000 ميغافولت أمبير، إضافة إلى خمسة كيلومترات من خطوط النقل الهوائية «جهد 400 كيلوفولت»، و247 كيلومتراً من الكابلات الأرضية «جهد 132 كيلوفولت» لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية.



كما دشنت الهيئة 1113 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» في مختلف أنحاء إمارة دبي. وبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط «33 كيلوفولت» في الخدمة 73 محطة، وذات الجهد المتوسط «11 كيلوفولت» و«6.6 كيلوفولت» 42,771 محطة.