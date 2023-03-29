شركتان إيطاليتان تدخلان الأسواق الإماراتية عبر «إنفستوبيا»

أعلنت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا»، عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي 2023 الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي في الثاني من مارس 2023، ومنها دخول شركتان عالميتان إيطاليتان إلى الأسواق الإماراتية، عبر إبرام اتفاقيات شراكة تحت مظلة مؤتمرها السنوي.



مصنع تدوير

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «GREENTHESIS» الايطالية، وهي مجموعة مستقلة مدرجة في إيطاليا، ومتخصصة في إعادة تدوير النفايات باستخدام نموذج الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، عن توقيع شراكة مع «شركة شرف للاستثمار» التابعة لـ«مجموعة شرف».

وبموجب هذا التعاون، تستحوذ «GREENTHESIS» على 20% من رأسمال شركة «غرين فيوتشر» لإعادة تدوير البطاريات التابعة لـ«شركة شرف للاستثمار»، حيث سيعمل الطرفان معاً لبناء وإدارة أول مصنع في دولة الإمارات يعمل على معالجة وإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة والمستخدمة بشكل رئيسي في السيارت.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع في نهاية عام 2023، وسيعالج 22 ألف طن من البطاريات سنوياً، وسيسمح باسترداد نحو 13 ألف طن رصاص وألف طن من البلاستيك كل عام.

وقال رئيس مجلس الإدارة في «GREENTHESIS»، جيوفاني بوزيتي، «إن الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات يفتح الأبواب أمامنا للمشاركة في مصنع موجود على أرض الواقع، يتميز بأنشطة إنتاجية حسب آلية الاقتصاد الدائري ومتوافقة تماماً مع أهدافنا وخطط التطوير الخاصة بأعمالنا».



ربط ميكانيكي

وفي مجال أسواق صناعة وسائل الربط الميكانيكية، التي تقوم بربط وتوصيل وتثبيت أجزاء وقطع مختلفة تدخل في عمليات التصنيع مثل السيارات (المحركات) أو مركبات الفضاء، وقطاعات مثل البناء والأدوات الطبية، وقعت شركة «سيجما» الموزع ومزود الخدمات لمجموعة واسعة من التقنيات العلمية والهندسية في دولة الإمارات، اتفاقية شراكة مع «مجموعة فونتانا الايطالية»، أكبر منتج لهذه الأدوات في العالم.



وتعتبر «سيجما» من الرواد في هذا الصناعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي جزء من «شركة المزروعي العالمية القابضة».

وتهدف الاتفاقية إلى عمل الجانبين معاً على تحليل إمكانات أسواق الصناعات المرتبطة بوسائل الربط الميكانيكية لتطوير استراتيجيات جديدة تخص هذا المجال في دولة الإمارات، لا سيما أن حجم أسواق الصناعات المرتبطة بأدوات التثبيت والربط يبلغ 79.54 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو من 82.56 مليار دولار في عام 2022 إلى 110.91 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة فونتانا»، جوزيبي فونتانا: «يمثل التعاون الجديد مع (المزروعي العالمية) فرصة مهمة للمجموعة للنمو والتوسع، لأنها تتيح لنا فرصة الدخول إلى سوق دولة الإمارات، ومواصلة تطوير العمل في هذا القطاع الصناعي».