«أدنوك» و«بي بي» تقدمان عرض استحواذ على 50% من «نيوميد للطاقة»

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «بي بي بي. إل. سي» (BP)، تقديم عرض غير ملزم لامتلاك حصة في «نيوميد للطاقة» - شراكة محدودة، وذلك من خلال الاستحواذ على الأسهم الحرة، والاستحواذ الجزئي على حصة «مجموعة ديليك المحدودة»، ما سيؤدي إلى امتلاك «أدنوك» و«بي بي» حصة 50% في «نيوميد للطاقة».

وتعتزم «أدنوك» و«بي بي» تأسيس مشروع مشترك جديد يركز على تطوير الغاز في المناطق الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط. وستمثل هذه الصفقة المقترحة بشأن «نيوميد للطاقة» خطوةً أولى مهمة في إنشاء هذا المشروع المشترك الديناميكي مع شركة «بي بي».

وستسهم هذه الصفقة المقترحة في حال اكتمالها، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الواسعة النطاق بين «أدنوك» و«بي بي» في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، كما سترسخ علاقة الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين.

وتتماشى هذه الصفقة المقترحة مع استراتيجية النمو المعلنة لـ«أدنوك» عبر سلسلة القيمة الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم أمنها العالمي.



كما تعتزم الشركتان استكشاف مجموعة من الآليات لبناء شراكتهما الجديدة وإمكانية توسيعها. وستطلع «أدنوك» و«بي بي» السوق بشأن الصفقة المقترحة حسب الاقتضاء.