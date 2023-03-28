الذهب يخسر 1.1 دولار في المعاملات الفورية والعقود ترتفع

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 1.1 دولار في المعاملات الفورية بينما ارتفعت العقود عقب تكبدها خسائر حادة أمس.

وبحلول الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.06 في المائة أو ما يعادل 1.13 دولار ليصل إلى 1955.33 دولار للأونصة.

في المقابل، ارتفعت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.11 في المائة أو ما يوازي 2.15 دولار لتصل إلى 1973.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.37 في المائة إلى 23.05 دولار، ونزل البلاتين 1.01 في المائة إلى 975.9 دولار، في حين انخفض البلاديوم 1.16 في المائة إلى 1400 دولار.