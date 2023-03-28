37 مليار دولار قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة

أطلقت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في «دبي الجنوب»، النسخة الثالثة من تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022»، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال».

وكشف التقرير أن إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصل إلى 37 مليار دولار في عام 2022، مسجلاً معدل نمو من خانتين عشريتين مقارنة بعام 2021.

وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 57 مليار دولار في عام 2026.