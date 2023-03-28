«الأنصاري للخدمات المالية» تجمع 773 مليون درهم في طرحها الأولي

أعلنت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية» (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في دبي)، عن تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.03 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لطرحها العام الأولي في 24 مارس 2023.

وجمعت المجموعة من خلال الطرح العام الأولي 773 مليون درهم، فيما استقطب الطرح العالمي طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين، وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات على حد سواء، إذ تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم (متضمناً المستثمر الأساسي، شركة الصكوك الوطنية).

وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، فقد تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة، وفقاً للسعر النهائي.

وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلبات اكتتاب بقيمة جاوزت 10.2 مليارات درهم، بما في ذلك التزام «شركة الصكوك الوطنية» بقيمة 200 مليون درهم. ومع استثناء التزام المستثمر الأساسي، فاقت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين المؤهلين حجم الاكتتاب بأكثر من 19 مرة.

وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلباً قوياً في أوساط المستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء، مع مشاركة جيدة للمستثمرين من الإمارات والسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس قوة العلامة التجارية التي بنتها المجموعة على مدار ما يقارب 60 سنة في السوقين المحلية والإقليمية.

بدوره، شهد طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات طلباً كبيراً بقيمة جاوزت 2.5 مليار درهم، مع وصول عدد الطلبات المقدمة من خلال البنوك المستلمة والمنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي إلى 15 ألف طلب تقريباً.

واستجابةً للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد، فقد مارس «المساهم البائع»، شركة الأنصاري القابضة، حقه في زيادة تخصيص طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات إلى 56.25 مليون سهم، تمثل ما نسبته 7.5% من إجمالي أسهم الطرح.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، محمد علي الأنصاري: «يكشف الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الإماراتيين والإقليميين والدوليين مدى قوة سمعتنا التجارية التي بنيناها على امتداد تاريخنا الطويل والحافل بالإنجازات، كما يشكل دليلاً ملموساً على جاذبية الاقتصاد الإماراتي والاقتصادات الخليجية عموماً، وثقة المجتمع الاستثماري بالأسواق المالية في الإمارة وسوق دبي المالي تحديداً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة للأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري، إن الإدراج يتيح فرصة مهمة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من مجموعة مالية رائدة تتمتع بإمكانات نمو عالية مدفوعةً، بتوجهات مواتية على مستوى القطاع والاقتصاد الكلي في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي عموماً.