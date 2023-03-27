«يونايتد إيرلاينز» تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين دبي ونيويورك

أعلنت «شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية» عن إطلاق أولى رحلاتها اليومية المباشرة بين مطار نيوارك في مدينة نيويورك الأميركية ومطار دبي الدولي، لتستأنف بذلك خدماتها مع دبي بعد توقفها في عام 2016.

وأفاد بيان، بأن «يونايتد إيرلاينز» تعد شركة الطيران الأميركية الأولى التي تشغّل رحلات مباشرة بين دبي والولايات المتحدة دون توقف، فضلاً عن تشغيلها العديد من الرحلات إلى وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب البيان، يأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار اتفاقية الشراكة التاريخية التي تجمع «يونايتد إيرلاينز» و«طيران الإمارات»، والتي تم الإعلان عنها في عام 2022، بهدف توسيع شبكتيهما وتمكين المتعاملين معهما من الوصول بسهولة إلى مئات الوجهات الجديدة داخل الولايات المتحدة وحول العالم، إذ يتمكن المسافرون القادمون من الولايات المتحدة إلى دبي من الاستفادة من خدمات السفر التي تقدمها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» إلى أكثر من 100 مدينة مختلفة، ما يتيح الوصول إلى العديد من الوجهات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في حين يتمكن المسافرون المتجهون من دبي إلى نيويورك من الاستفادة من رحلات الربط التي تُشغلها «يونايتد» للربط بين أكثر من 80 وجهة عبر الأميركيتين.

وقال نائب الرئيس الأول للتعاون والشراكات الدولية في «يونايتد إيرلاينز»، باتريك كوايل: «سيتمكن المسافرون من خلال إطلاق خدمة الرحلات المباشرة الجديدة بين نيويورك/نيوارك ودبي، وشراكتنا الاستراتيجية مع (طيران الإمارات) و(فلاي دبي)، من الوصول إلى دبي بكل سهولة ويسر، فضلاً عن الاستمتاع بتجربة السفر إلى المئات من الوجهات التي يقدمها شركاؤنا في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر: «يسعدنا أن نرحب بعودة (يونايتد إيرلاينز) إلى مطار دبي الدولي، وإطلاق رحلاتها اليومية المباشرة بين نيويورك ودبي، إذ تسهم هذه الخدمة في ربط المطار بالعديد من الوجهات في الولايات المتحدة، كما تعد خطوة إضافية ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز شبكة الوجهات لضيوفنا المسافرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا».

بدوره، قال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في دولة الإمارات، شون ميرفي: «سيُسهم الخط المباشر الجديد بين نيويورك/ نيوارك ودبي في نقل آلاف المستثمرين ورجال الأعمال والزوار والبضائع والعائلات، باعتباره حلقة الوصل بين اثنين من أبرز المراكز الدولية للتجارة العالمية، الأمر الذي يزيد من تعميق وتوسيع الروابط بين البلدين. لذا نهنئ شركة يونايتد إيرلاينز على هذا الإنجاز المهم».

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن خدمة الرحلات المباشرة التي أطلقتها «يونايتد إيرلاينز» ستسهم في جذب واستقطاب المزيد من الزوّار القادمين إلى دبي من الولايات المتحدة، سواء بغرض السياحة أو العمل، ما يمثل فرصاً متميزة للنمو وتنشيط الحركة السياحية مع أبرز الأسواق العالمية مثل أميركا الشمالية.