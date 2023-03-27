«بن غاطي كريك».. مشروع ينجز قبل موعد تسليمه بعام كامل

يعتبر مشروع «بن غاطي كريك» السكني من الأيقونات المعمارية في منطقة «الجداف»، وهو مشروع يفترض أن يكون قيد الإنشاء أو تحت الإنجاز، لكنه أثبت مدى التزام المطور الإماراتي بالتواريخ، بل سبقها، إذ تم إنجاز المشروع الذي تطوره شركة «بن غاطي للتطوير للعقاري» قبل الموعد المحدد له وهو نهاية عام 2023.

ويأتي الإنجاز بعد إطلاق المشروع في 25 مارس 2022، لينجز بشكل كامل في أقل من سنة، وبأعلى معايير الجودة.

تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 400 مليون درهم، ويتكون من 21 طابقاً سكنياً و400 وحدة سكنية بأنظمة ذكية وتصميم وتشطيبات فخمة.

يعتبر المشروع جزءاً من مجتمع مثالي للعائلات يلبّي جميع متطلبات السكان من مؤسسات تعليمية، ومراكز تجارية، ومدارس، ومستشفيات، وعيادات طبية، وأماكن لتناول الطعام، كما يتضمن نادياً وحوض سباحة بحديقة خارجية مستوحاة من تصاميم الفنادق والمنتجعات.

وتتكون الوحدات السكنية في المشروع من مجموعة شقق فاخرة مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم وصالة.