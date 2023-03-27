«أدنوك للغاز» تدخل قائمة أكبر 20 شركة للنفط والغاز في العالم

استطاع سهم «شركة أدنوك للغاز»، بعد أسبوعين من التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يحجز مكانه بين أكبر 20 سهماً لأكبر شركات النفط والغاز بالعالم.وبعد نجاح أكبر طرح عالمي أولي خلال العام الجاري لـ«أدنوك للغاز»، الذي جمع 2.5 مليار دولار، ارتفعت القيمة السوقية لسهم الشركة التي أدرجت منذ أسبوعين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 230.2 مليار درهم (62.68 مليار دولار) نهاية الجمعة الماضية من 181.9 مليار درهم (49.53 مليار دولار) عند الإدراج، وربحت 48.3 مليار درهم (13.15 مليار دولار).ونافست القيمة السوقية لسهم «أدنوك للغاز» كبرى شركات النفط والغاز بالعالم، إذ أصبحت أكبر من القيمة السوقية لـ«شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية»، التي تبلغ حالياً نحو 52.54 مليار دولار، كما فاقت القيمة السوقية لسهم «شركة إيني الإيطالية»، التي تبلغ نحو 44.26 مليار دولار. واستطاعت «أدنوك للغاز» أن تستحوذ على المرتبة 18 عالمياً ضمن قائمة كبرى شركات النفط والغاز العالمية، ليأتي ترتيبها بعد «شركة بتروباس النفطية البرازيلية» التي تقدر قيمتها السوقية بـ63.26 مليار دولار، تليها في القائمة «شركة إيجو ريسورسز الأميركية» التي تقدر قيمتها السوقية بـ61.99 مليار دولار، ثم «شركة كنديان ناتشورال ريسورسز» 56.5 مليار دولار. يشار إلى أن سعر سهم «أدنوك للغاز» نجح في الصعود بنسبة 26.6% منذ الإدراج بمكاسب تعادل 0.63 درهم، ليصل إلى مستوى ثلاثة دراهم في نهاية تداولات الجمعة الماضية، مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.37 درهم، مستقطباً أكثر من 1.6 مليار درهم، بعد التداول على 563.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يزيد على 24.1 ألف صفقة. ونجحت الشركة التي تأسست في الثامن من ديسمبر 2022، في تخطي القيمة المستهدفة لقيمة إجمالي الطلب بنحو 50 مرة، متجاوزة 124 مليار دولار، ما دفعها لزيادة نسب الأسهم المطروحة من 4% إلى 5%. وتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم في الطرح عند 2.37 درهم للسهم الواحد، فيما كان النطاق السعري للاكتتاب العام قد تم تحديده بين 2.25 و2.43 درهم للسهم الواحد.

وبناء على سعر الطرح النهائي، فقد بلغ إجمالي حجم الطرح نحو 2.5 مليار دولار، فيما قُدرت القيمة السوقية، في وقت قبول الإدراج، بنحو 50 مليار دولار.