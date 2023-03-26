شركات السفر العالمية تشهد زيادة استثنائية في أعداد المسافرين إلى دبي

أكد نائب رئيس أول «مجموعة دناتا للسفريات» في الشرق الأوسط والهند، راشد العوضي، ازدياد الطلب على السفر بشكل مطرد يوماً بعد يوم، مشيراً إلى نمو إجمالي الحجوزات في «دناتا للسفريات» بنحو 200% في ذروة موسم السفر الصيفي خلال عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في وقت تشهد فيه شركات السفر العالمية زيادة استثنائية في أعداد المسافرين القادمين إلى دبي.

وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم»: «يشهد عام 2023 استمرار هذا المسار بنمو 60% في حجوزات السفر خلال موسم عطلة الربيع، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في وقت أصبحت فيه العطلات الصيفية أكثر شيوعاً، إذ يحجز المسافرون رحلاتهم الجوية وإقاماتهم الفندقية في وقت مبكر مقارنة بالسنوات السابقة».

وتابع: «ترد تقارير من خبراء السفر لدينا عن طول مدة الإقامة ومتوسط قيم الحجوزات، إذ يتطلع المتعاملون إلى تمديد رحلاتهم، واعتماد حجز برامج العطلات الكاملة التي تشمل الفنادق والرحلات الجوية، والمواصلات، والتجارب في الوجهات، فضلاً عن التأمين وغيرها عبر خيار متجر السفر الشامل من (دناتا للسفريات)».

وجهة مفضلة

وحول الطلب السياحي على دبي، قال العوضي إن «دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين، ولأكثر من أي وقت مضى، إذ يواصل المسافرون المحليون استكشاف دولة الإمارات، من مدنها الجميلة، إلى سواحلها الخلابة، ومناظرها الطبيعية الصحراوية المذهلة وما وراءها، في وقت تستمر فيه المجموعة المتنامية من الفنادق المرموقة بدبي في جذب المسافرين الباحثين عن تجارب جديدة».

وكشف العوضي أن «شركات السفر العالمية تشهد زيادة استثنائية في أعداد المسافرين القادمين إلى دبي، حيث تُعزى هذه الزيادة إلى كل من السياح والمقيمين المهتمين باستكشاف المزيد في المدينة»، مشيراً إلى أن المسافرين يحجزون بغرض الترفيه، والمزيد من الإقامات الفندقية المميزة في مختلف أنحاء دبي عبر «دناتا للسفريات» بفروعها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبر شركة «Yalago» العالمية التابعة لها، والمتخصصة بتوفير أماكن إقامة وحلول السفر بأسعار الجملة.

رحلات الشركات

وحول الطلب على رحلات الشركات، قال العوضي، إن «قطاع سفر الشركات يشهد مزيداً من التوسع، إذ تسافر أعداد كبيرة من رجال الأعمال داخل دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما إلى السعودية وقطر، إذ شهدت هاتان الوجهتان نمواً بنسبة تزيد على 100% في الحجوزات منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، مقارنة بالإطار الزمني المماثل في العام الماضي». وتابع: «على الصعيد الدولي، تُصنف المملكة المتحدة ومصر وجهتين أساسيتين للمسافرين من رجال الأعمال القادمين إلى المنطقة»، مشيراً إلى أن متوسط مدة رحلات الشركات تضاعفت تقريباً مقارنة بأوقات ما قبل «كوفيد-19»، إذ يبلغ متوسط الإقامة حالياً نحو 29 يوماً.

السفر الترفيهي

وقال العوضي: «لاحظنا أيضاً اهتماماً متزايداً بالسفر الترفيهي في أوساط الشركات كجزء من برامج رفاهية الموظفين»، مشيراً إلى أنه «ولمواكبة هذا الاتجاه، فإننا نتعاون بشكل وثيق مع أقسام المنتجات والترفيه لدينا لتقديم مجموعة متنوعة من الحلول، مثل العروض الترويجية الترفيهية الحصرية المصممة للمسافرين من رجال الأعمال». وفيما يخص «دناتا» للسفر الحكومي، قال إن «هناك نمواً في الطلب على حضور المؤتمرات والفعاليات في جميع أنحاء دولة الإمارات، في وقت تعمل فيه الهيئات الحكومية على تحويل تركيزها من قنوات حجوزات السفر التقليدية إلى تبني حلول آلية لرفع الكفاءة وتوجيه السلوك التنبؤي باستخدام تحليل البيانات».

إدارة السفر

وحول شراكات «دناتا»، قال العوضي: «تشهد (دناتا لإدارة السفر) نمواً كبيراً، نظراً للمشروعات الكبيرة وتوسعات الشركة واتفاقية شريك السفر المفضل التي أعلن عنها أخيراً مع (شركة أميكس إكسبريس جلوبال بزنس ترافل) Amex GBT المتخصصة في حلول سفر الشركات»، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ مكانة «دناتا» كشريك السفر المفضل لـ«أميكس» في الشرق الأوسط.

وأضاف: «تقدم (دناتا) الآن خدمات شاملة لإدارة السفر والاجتماعات لمتعاملي (أميكس) في المنطقة، كما تواصل صقل مهاراتها وتوسيع شبكتها، وعززت مكانتها كأكبر شركة إدارة سفر في دولة الإمارات، ورسّخت موقعها كواحدة من أكبر وأنجح الشركات في الشرق الأوسط».

توجهات 2023

وأضاف العوضي: «يتمثل هدفنا في عام 2023 في توسيع الأسواق المصدّرة لمؤسسات السفر لدينا، مثل شركة إدارة الوجهات في الإمارات (المغامرات العربية)، وشركة Yalago التي تعتبر واحدة من أسرع الشركات توسعاً في العالم، لقدرتها العالية على توفير أماكن الإقامة بأسعار مخفضة». وتابع: «ستعزز هذه التوسعة محفظة منتجاتنا لتتماشى مع استراتيجية دبي للسياحة، التي تهدف إلى جذب 25 مليون سائح بحلول عام 2025»، لافتاً إلى أنه ومن خلال تحسين خدمات «شركة المغامرات العربية»، على سبيل المثال، وزيادة رحلات السفاري الصحراوية الحائزة جوائز، وتجارب الجولات السياحية في المدينة، فإننا نسعى إلى تعزيز جاذبية دبي، باعتبارها وجهة مرغوبة للمسافرين الدوليين. وأضاف: «أما بالنسبة لشركة (Yalago)، فإن هدفنا هو توسيع محفظتها الفندقية، وبالتالي توسيع إمكانية الوصول إلى الفنادق لجمهور أكبر حول العالم، في وقت تعمل فيه الشركة على توسيع حضورها العالمي من خلال فرق العمل في السوق، لإثراء كفاءتها ومعرفتها المحلية».

رحلات طويلة.. سفاري وتزلج

قال نائب رئيس أول «مجموعة دناتا للسفريات» في الشرق الأوسط والهند، راشد العوضي: «يحجز المسافرون في السوق الإماراتية رحلاتهم المثالية مسبقاً، أكثر من أي وقت مضى، فيما تبقى الحجوزات المباشرة أكثر شيوعاً، إذ يفضل المتعاملون الحجز بشكل شخصي في فرع (دناتا للسفريات) الأقرب إليهم».

وأضاف: «يميل المتعاملون بشكل أكبر حالياً نحو إثراء تجربة عطلاتهم من خلال اختيار خدمات وأنشطة إضافية، مع تركيزهم على الرحلات الطويلة التي تشمل العديد من الوجهات، فيما تشمل الوجهات الرائجة لدى متعاملي (دناتا للسفريات) في الإمارات، السفر لحضور الفعاليات الرياضية عبر الحجز مع (دناتا للسفر الرياضي)، أو الانطلاق برحلات بحرية مع (دناتا للرحلات البحرية)». وقال: «أصبحت رحلات السفاري والتزلج على الجليد شائعة بشكل متزايد، إذ شهدت حجوزات عطلات التزلج الشاملة في أفضل وجهات التزلج في أوروبا ارتفاعاً كبيراً بنسبة 140% خلال شتاء عامي 2022 و2023». راشد العوضي: «توسعة محفظة منتجاتنا تتماشى مع استراتيجية دبي للسياحة التي تهدف إلى جذب 25 مليون سائح بحلول 2025».