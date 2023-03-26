«فايننشال تايمز»: «دي بي ورلد» الخامسة عالمياً في استثمارات الخدمات اللوجيستية

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن استثمارها أكثر من 10 مليارات دولار (37.3 مليار درهم) في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية منذ عام 2012، ما يضعها بين أفضل خمسة مستثمرين على مستوى العالم، وذلك وفقاً لأحدث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن مجموعة من المستشارين الدوليين في شؤون الاستثمارات حول العالم.

وأفادت المجموعة أن ذلك يأتي انطلاقاً من مكانة دبي كمركز للخدمات اللوجستية العالمية، ومحرك قوي لنمو التجارة والصناعة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم من الشبكة اللوجستية العالمية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تسهم في تعزيز نمو الأعمال، وتوفير مزايا تنافسية، فضلاً عن فرص أكثر وأسرع للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية.



المركز الخامس

وكانت «إف دي آي انتليجينس» التابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز» أعلنت في أحدث تقرير نشرته حول الاستثمارات المباشرة في مجال الخدمات اللوجستية عن قائمة الشركات الخمس الأوائل لعام 2022، حيث نالت «دي بي ورلد» المركز الخامس على مستوى العالم بين جميع الشركات في القيمة الإجمالية للاستثمارات المباشرة التي خصصتها لقطاع الخدمات اللوجستية عالمياً.

وبلغ إجمالي استثمارات «دي بي ورلد» في مجال الخدمات اللوجستية خلال العام الماضي 320 مليون دولار أميركي (1.18 مليار درهم)، رغم الظروف الاقتصادية المفعمة بالتحديات، وتراجع الطلب على الخدمات اللوجستية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. كما تشير توقعات الطلب لعام 2023 إلى معدل نمو منخفض وأحادي الرقم.

وتتضمن قائمة المراكز الخمسة الأولى شركات أخرى مثل «أمازون»، عملاقة التجارة الإلكترونية الأميركية، وشركة «أيه بي مولر-ميرسك» الدنماركية، في ما جاءت «دي بي ورلد» ضمن القائمة كشركة وحيدة من خارج الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا.



مكانة عالمية

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «تبرز البيانات التي نشرتها (إف دي آي انتليجينس) مكانتنا العالمية المتميزة في قطاع الخدمات اللوجستية، ليس في العام الماضي وحسب، بل بشكل مستمر على مدى العقد الماضي».

وأضاف: «تلامس الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية حياة الناس اليومية حول العالم، حيث يكون الأثر محسوساً في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى نعمل بشكل غير مرئي لضمان حصول الأفراد والشركات على البضائع والسلع التي يحتاجونها، فيما تتيح بنيتنا التحتية المتقدمة فرصاً تجارية غير مستغلة، وتسهم في تنمية الاقتصادات، وتوفر السلع بأسعار معقولة للجميع».

وتابع بن سليم: «يسهم استثمارنا في الاقتصادات النامية في جعل تدفق حركة التجارة أكثر انسيابية حول العالم، ويسهّل تسريع النمو الاقتصادي لهذه البلدان، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويولّد آلاف الوظائف، مما يعزز جودة الحياة للمجتمعات».



تحولات كبيرة

وكانت أحدث دراسة بحثية لتقرير «التجارة في مرحلة انتقالية» في يناير الماضي، التي أجريت بتكليف من «دي بي ورلد»، بالشراكة مع «إيكونوميست إمباكت»، كشفت عن ظهور تحوّلات كبيرة في العولمة، مع توجه متسارع للشركات نحو نقل مرافق التصنيع الخاصة بها لتجاور أسواق مستهلكيها بهدف حماية أعمالها من اضطرابات سلاسل التوريد، بينما تؤدي السياسات الحمائية المتزايدة إلى تقسيم العالم إلى تكتلات تجارية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 96% من الشركات المشاركة في الدراسة، أكدت أنها تجري تغييرات في سلاسل التوريد الخاصة بها نتيجة الأحداث الجيوسياسية.



توسيع الشراكات

وتمثّلت إحدى الأولويات الرئيسة لـ «دي بي ورلد» في عام 2022 في توسيع شراكاتها الاستراتيجية لإطلاق إمكانات التجارة حول العالم، كما عززت المجموعة علاقتها مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند لجمع استثمارات بنحو 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، كما أنشأت منصة استثمارية جديدة مع المؤسسة البريطانية «بريتيش إنترناشونال إنفستمنت» لتسريع الاستثمار في أفريقيا وإطلاق إمكاناتها التجارية.



قارة أفريقيا

وتعد القارة الأفريقية أحد مجالات التركيز الرئيسة لـ «دي بي ورلد» من خلال تطوير ميناء «ندايان» في السنغال، وهو يمثل بداية استثمار ضخم للمجموعة بقيمة مليار دولار، الذي يعد أكبر استثمار في قطاع الموانئ في أفريقيا، وأكبر استثمار للقطاع الخاص في مشروع واحد في تاريخ السنغال.

وقد أسهم ميناء «داكار» الذي يقع بمقربة من ميناء «ندايان» في تحقيق زيادة بنسبة 10% في الناتج المحلي الاجمالي للسنغال، ما يرسخ مكانتها كمركز تجاري رائد في غرب أفريقيا، وسيعزز مسيرة التنمية في البلاد خلال القرن المقبل.

كما تشهد خطط توسيع إمكانات العمليات في الموانئ، المزيد من التقدم في ميناء «كوسيدو» بجمهورية الدومينيكان، فضلاً عن أن توسعة ميناء «كالاو» في بيرو ستنشئ أيضاً واحدة من أكبر محطات الحاويات الفردية في أمريكا الجنوبية عند انجاز المشروع في وقت لاحق من هذا العام.



ميناء «لندن جيتواي»

بدورها، برزت المملكة المتحدة كوجهة رئيسية أخرى للاستثمار، فقد استثمرت مجموعة «دي بي ورلد» على مدى العقد الماضي ملياري جنيه إسترليني (8.99 مليارات درهم)، لدعم إنشاء آلاف الوظائف. كما عملت على تخصيص استثمار إضافي بقيمة مليار جنيه إسترليني للعقد المقبل، حيث خصص منه 350 مليون جنيه إسترليني لإنشاء رصيف رابع جديد في ميناء «لندن جيتواي»، الذي لا يزال قيد الإنشاء.

ولفتت «دي بي ورلد» أنها تقوم ببناء بنية تحتية جديدة في ميناء «كونستانتسا» في رومانيا، بما في ذلك محطة حاويات جديدة للبضائع المدحرجة، لتحويلها إلى واحدة من أهم مراكز الشحن ومركبات الموانئ والمحطات على البحر الأسود، باعتبارها بوابة رئيسة للتجارة في أوروبا الشرقية.