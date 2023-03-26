«جمارك دبي» تتوقع نمواً قوياً للقطاع الاقتصادي والتجاري لدبي في 2023

توقعت دائرة جمارك دبي أن يحقق القطاع الاقتصادي والتجاري لدبي نمواً قوياً خلال العام الجاري 2023. وأوضحت خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري، أن مؤشرات الربع الأول تظهر تحقيق مستويات قوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد المجلس أن «أجندة دبي الاقتصادية» تمهد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتجاري المبني على الابتكار والمعرفة، وسترفع من تنافسية دبي، وتعزز موقعها المحوري في التجارة العالمية.

المجلس الاستشاري

وتفصيلاً، ثمّن المجلس الاستشاري لدائرة جمارك دبي، «أجندة دبي الاقتصادية D33»، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، مشددة على أهمية التعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهدافها.

وأكدت مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، خلال الاجتماع الأول له في عام 2023، أن «أجندة دبي الاقتصادية» تمهد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتجاري المبني على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، إذ تضم الحزمة الأولى من المشروعات التحولية مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن الأجندة سترفع من تنافسية دبي، وتعزز موقعها المحوري في التجارة العالمية، بما ينعكس إيجاباً على كونها الوجهة المفضلة للشركات والتجار.

نمو قوي

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح: «نتوقع أن يحقق القطاع الاقتصادي والتجاري لدبي نمواً قوياً خلال العام الجاري، حيث تظهر مؤشرات الربع الأول تحقيق مستويات قوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك استكمالاً للانطلاقة التي شهدها اقتصاد دبي خلال العام الماضي».

وأوضح: «سجل إجمالي عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها (جمارك دبي) 26 مليون معاملة في عام 2022، في وقت تعمل فيه (جمارك دبي) على توفير خدمات ذكية ورائدة لتقليص الإجراءات الجمركية، والتسهيل على المتعاملين، لتنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية، وتسهيل الأعمال على التجار والمستثمرين، بما يدعم (أجندة دبي الاقتصادية D33)».

وتابع: «كما احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، مع ارتفاع إجمالي أعداد مستخدميه خلال 2022 بنسبة 127% إلى 66 مليون مسافر، مقارنة بـ29.1 مليون مسافر في 2021، فيما تم تأسيس 88 ألف شركة جديدة، وبلغ عدد المستثمرين الجدد خلال العام الماضي 174 ألف مستثمر».

عروض توضيحية

وتخلل الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في «جمارك دبي»، جمعه الغيث، عدد من العروض التوضيحية، إذ استعرض أخصائي مركز الابتكار في «جمارك دبي»، خالد الزرعوني، محفزات الابتكار، ودور المركز في دعم أعمال التجار من خلال تسريع العمليات وخفض الكلفة عبر الأنظمة التقنية المبتكرة.

من جانبه، قدم ساهيتا تشاتورفيدي من مجلس الأعمال الهندي، عرضاً بعنوان (10 سنوات من تجارة التجزئة وخطة دبي D33 استثمار فرص النمو)، تناول خلاله تطور الاقتصاد في إمارة دبي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في اقتصاد الامارات، إذ يوجد في الدولة نحو 400 ألف مؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم في نحو 60% من الاقتصاد غير النفطي، وتوفر 86% من فرص العمل في القطاع الخاص، وتشكل 73% من قطاع التجارة في دولة الامارات، و16% من قطاع الخدمات، كما تسهم في 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن إنتاجية قطاع التجزئة في دولة الامارات تصل إلى نحو 100 مليار درهم، أي 27% من اجمالي الناتج المحلي، كما تشكل القوة العاملة في قطاع التجزئة في دبي 21% من إجمالي القوة العاملة في دبي، في وقت يستقطب فيه قطاع التجزئة 20% من إجمالي الاستثمارات.

أما المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري، فقدم شرحاً بعنوان: «خطة دبي الاقتصادية D33: تسريع نمو دبي للوصول الى الريادة العالمية»، أوضح فيه أن أجندة دبي الطموحة وبفضل توجيهات القيادة تسعى الى تطوير بيئة الأعمال والتجارة لتحقيق الريادة على المستويات كافة.

ولفت إلى أن دبي تحتل مراكز متقدمة على المؤشرات العالمية مثل المركز الأول في «مؤشر بيئة الأعمال» ضمن فئة مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و«أفضل مدينة للعيش والعمل»، وأحد أهم المراكز اللوجستية و التجارية العالمية، إضافة إلى مؤشرات السياحة حيث حلت دبي في المركز الأول، باعتبارها المقصد الأبرز للسياح في عام 2022.

