الإمارات تشارك في اجتماع المسار المالي لمجموعة العشرين

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، مشاركتها في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الإطار (FWG) لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، الذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وذلك على مدى يومي 24 و25 مارس الجاري، في مدينة تشيناي في الهند، وذلك لمناقشة التقدم المحرز بشأن أولويات مجموعة عمل الإطار لعام 2023.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع أحدث التوقعات والتداعيات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، كما تباحثوا بشأن القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة ومدى تأثيرهما على التضخم وآفاق النمو.

وقدم فريق الإمارات خلال الاجتماع توقعات النمو الاقتصادي للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وارتفاع مستويات التضخم حول العالم.