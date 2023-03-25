فنادق ترفع اعتمادها على الأغذية المحلية إلى 60% خلال العام الجاري

أفادت فنادق في الدولة بأنها رفعت اعتمادها على المواد الغذائية من المزارع والشركات المحلية لتصل إلى 60% خلال العام الجاري، مشيرة إلى إبرام العديد من الشراكات مع عدد من المزارع والشركات المحلية لتوريد المواد الغذائية واعتزامهم وضع علامات «صنع محلياً» على المأكولات المقدمة لنزلاء الفنادق، لإظهار جودة المنتجات وكفاءتها مقارنة بالمنتجات المستوردة.

وشددوا، لـ«الإمارات اليوم»، على أن الأسعار المقدمة حالياً من المزارع والشركات المحلية تعدّ مناسبة ومنافسة بصفة عامة، خصوصاً مع انتشار المزارع في كل الإمارات، مشيرين إلى أن التوجيهات الحكومية والدعم الحكومي الكبير والمراقبة الدائمة، أسهمت بشكل ملحوظ في توسع قطاع الإنتاج الزراعي، لينافس المنتجات المستوردة بكفاءة عالية.

الأغذية المحلية

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات «جنة»، أسامة شروف، إن «المجموعة ضاعفت اعتمادها على الأغذية المحلية من 30% منذ عامين، الى 60% خلال العام الجاري».

وأضأف أن «اعتماد المجموعة، التي لديها فنادق في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، على الأغذية المحلية، خصوصاً الخضراوات والأعشاب وبعض أنواع الفاكهة والألبان والدجاج، قد تزايد، نظراً إلى ارتفاع جودتها لتنافس المستورد بشكل كبير».

ونوّه إلى أنه يتم الاعتماد على «المستورد» في حالات محددة، أبرزها ارتفاع أسعار «المحلي» بشكل ملموس، مقارنة بالمستورد، وهو ما قد يحدث أحياناً نظراً إلى اختلاف مواسم الزراعة.

المواد الغذائية

وقال مدير عام مجموعة فنادق «كراون بلازا دبي جميرا» و«كراون بلازا دبي ديرة»، عماد رمزي، إن «المجموعة تدعم المزارعين والمورّدين المحليين، عبر توفير المزيد من المواد الغذائية الطازجة والعالية الجودة للنزلاء عبر مصادر محلية بنسبة تصل إلى 40%».

وأوضح رمزي أن «المجموعة وضعت خططاً مستقبلية قصيرة المدى، من أجل رفع نسبة الاعتماد على الأغذية المحلية ودعم استخدامها، من خلال التعاون مع المزارع المحلية والمورّدين المحليين، لتوفير أفضل تجربة غذائية للنزلاء»، مشيراً إلى أن «زيادة الاعتماد على الأغذية المحلية والمزارع المحلية تسهم في دعم الاقتصاد والأمن الغذائي، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن نقل الأغذية على مسافات طويلة، وتوفير أطعمة طازجة وموسمية للنزلاء، فضلاً عن تحسين تنوّع النظام الغذائي، خصوصاً أن المزارع المحلية توفر مجموعة متنوّعة من الخضراوات والفاكهة والأغذية العضوية».

وشدد رمزي على أن «الأسعار المقدمة حالياً من جانب المزارع المحلية بشكل عام تعد مناسبة ومنافسة في آن واحد، خصوصاً مع انتشار المزارع في كل الإمارات، ما ساعد في تعزيز التنوّع بالجودة والأسعار، فضلاً عن أن التوجيهات الحكومية والدعم الحكومي الكبير والمراقبة الدائمة، كلها عوامل أسهمت بشكل ملحوظ في توسع قطاع الإنتاج الزراعي، لينافس المنتجات المستوردة بكفاءة عالية».

وأشار إلى أن المجموعة أبرمت العديد من الشراكات مع عدد من المزارع وشركات الأغذية المحلية، كما قررت المجموعة نشر التوعية للنزلاء في فنادقها، من خلال وضع علامات «صنع محلياً» على المأكولات المقدمة، لإظهار جودة المنتجات المحلية الصنع وكفاءتها مقارنة بالمنتجات المستوردة.

شركات ومزارع

من جانبه، قال مدير الأغذية والمشروبات في «ميلينيوم بلايس برشا هايتس»، سميرة مورامود، إن «الحصول على الغذاء من شركات ومزارع محلية يتزايد بشكل مستمر في الوقت الراهن في الفنادق وقطاع الضيافة بشكل عام في الإمارات».

وأوضح مورامود أن «الفندق يعتزم التوسع في الاعتماد على المزارع والشركات المحلية في الإمارات، نظراً إلى التكنولوجيات المتقدمة المستخدمة، وزيادة عدد المنتجين المحليين بشكل كبير، وهو الأمر الذي يزيد الجدوى الاقتصادية لقطاع الفنادق، ويدعم الاقتصاد المحلي والاستدامة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن نقل الأغذية لمسافات طويلة»، مشيراً إلى أن «الفندق يحصل على احتياجاته من منتجات الألبان والحليب من السوق المحلية، كما يستهلك الفندق شهرياً في المتوسط نحو 16 طناً من الفاكهة و14.5 طناً من الخضراوات كمزيج من المزارع المحلية وبعض الأسواق الدولية».

وأكد أن «منتجات الألبان والعصائر المصنوعة محلياً، ذات جودة عالية وسعر منافس، كما أن بعض الإنتاج المحلي المرتفع الثمن، يتمتع بجودة عالية للغاية، وهو ما يدعم قطاع الضيافة على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن «الفندق يتطلع إلى زيارة مزارع محلية ومنتجين محليين، خلال الفترة المقبلة، لبحث المزيد من فرص التوريد، خصوصاً أن الفندق يقدم الطعام إلى أكثر من 32 ألف شخص شهرياً، ويرغب في الاعتماد على الأغذية المحلية بشكل أكبر بدلاً من الاستيراد». وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية تتطب التعاون من مختلف الأطراف، لضمان الجودة العالية والسعر المناسب، ووفرة الامدادات بشكل منتظم للمنتجات المستهدفة. وقالت نائب الرئيس لاستراتيجية وتطوير الأغذية والمشروبات لـ«هيلتون» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إيما بانكس، إن «فناددق (هيلتون) تعتزم مضاعفة مشترياتها من المحاصيل المحلية خلال السنوات المقبلة، لترتفع من 440 طناً إلى 900 طن سنوياً، من خلال تجديد شراكتها، أخيراً، مع إحدى المنصات المحلية المتخصصة في التقنيات الزراعية ومقرها الإمارات».

ونوّهت إلى أن «هيلتون» وضعت استراتيجية تركّز على استخدام الأغذية المحلية، وترسخ الالتزام بدعم المزارع والمحاصيل المحلية، عبر زيادة مشترياتها من المحاصيل المحلية، وإضافة أصناف جديدة إلى أنواع المحاصيل التي تستخدمها.

منتجات عالية الجودة

قال مدير عام فندق «غراند ميركيور» مطار دبي، تيرون لودير، إن «الفندق يعتمد بشكل كبير على المنتجات المحلية عالية الجودة من المزارع المحلية الإماراتية، كما توجد شراكة مع إحدى الشركات المحلية الكبرى التي تقوم بتوريد أكثر من 100 طن من المنتجات المحلية للسوق، من أكثر من 13 شركة لديها مزارع محلية في مختلف أنحاء الدولة». وأوضح لودير أن «الفندق يسعى إلى تحقيق مستوى الاستدامة الذي يطمح إليه، من خلال الاعتماد بشكل كامل على المنتجات المحلية تدريجياً، حيث يدعم هذا التوجه الحد من التأثير في البيئة وتقليل البصمة الكربونية، من خلال التقليل من عمليات الاستيراد واستخدام وسائل النقل».