«سوق أبوظبي» يعيّن «الإمارات دبي الوطني كابيتال» أمين حفظ

عيّن سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، أمين حفظ، ليواصل السوق توسيع محفظة خدمات الحفظ الأمين المتاحة لديه.

وحصلت «الإمارات دبي الوطني كابيتال» على رخصة الحفظ الأمين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

ودخل البنك في شراكة مع بنك «بي إن واي ميلون» (BNY Mellon)، أكبر مؤسسة مصرفية لخدمات الحفظ في العالم، لتقديم خدمات الحفظ لعملائها.

وتوفر «الإمارات دبي الوطني كابيتال» بصفتها أمين حفظ مرخصاً، حلولاً آمنة للمستثمرين للاحتفاظ بالأوراق المالية، مثل الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى. وتمثل هذه الخدمات مكملاً لما تقدمه الشركة من خدمات وحلول متنوعة للمستثمرين في الأوراق المالية.

وسيوفر تحالف المجموعة مع «بي إن واي ميلون» لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الوصول إلى قدرات بي إن واي ميلون العالمية في مجال الحفظ وخدمة الأصول والبيانات والتكنولوجيا.

ويعد تعيين «الإمارات دبي الوطني كابيتال» أمين حفظ في سوق أبوظبي وتوسيع خيارات الحفظ المتاحة فيه، خطوة جديدة في جهود السوق لتعزيز مستويات السيولة واستقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين.