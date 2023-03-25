«طيران الإمارات» تعيد تشغيل «A380» لخدمة بالي

أعلنت شركة طيران الإمارات خططاً لتشغيل طائرتها العملاقة «إيرباص A380» لخدمة بالي، اعتباراً من الأول من يونيو 2023، ما يمثل علامة فارقة في تاريخ الطيران الإندونيسي كأول رحلة تجارية للطائرة العملاقة إلى البلاد.

وأوضحت الناقلة في بيان أمس، أن خدمة «الإمارات A380» الجديدة ذات الدرجتين، ستحل محل إحدى الرحلتين اليوميتين إلى بالي، اللتين تعملان حالياً بطائرات «بوينغ 777-300ER».

وتغادر الرحلة الأولى لطائرة «A380» رقم «ئي كيه 368» من مطار دبي الدولي في الساعة 3:25 صباحاً، لتصل إلى مطار دنباسار الدولي في الساعة 4:35 عصراً.

وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 369» من بالي في الساعة 7:40 مساءً، لتصل إلى دبي بعد منتصف الليل بـ45 دقيقة، علماً أن جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبالي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «طائرة (الإمارات A380) هي مرادف لوعدنا بتجربة سفر أفضل، ومنتجات وخدمات ذات مستوى عالمي، ونحن نتطلع لإتاحة الفرصة أمام عملائنا المسافرين من وإلى بالي، للاستمتاع بتميّز وفرادة هذه الطائرة».

وأضاف أن «بالي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية على شبكتنا وأسواقنا المهمة في جنوب شرق آسيا، ويؤكد قرارنا تشغيل طائرة (الإمارات A380) للمرة الأولى إلى إندونيسيا التزامنا طويل الأمد بقطاع السفر والسياحة في تلك الدولة».

وكانت «طيران الإمارات»، أطلقت خدمة يومية من دون توقف من دبي إلى بالي، في عام 2015، إضافة إلى رحلاتها المنتظمة إلى جاكرتا التي بدأت في عام 1992.

وشغّلت حتى الآن أكثر من 49 ألف رحلة، ونقلت أكثر من تسعة ملايين مسافر بين دبي وإندونيسيا. وحالياً، تخدم «طيران الإمارات» إندونيسيا من خلال 28 رحلة أسبوعياً إلى بالي وجاكرتا.

49

ألف رحلة شغلتها الناقلة بين دبي وإندونيسيا حتى الآن.