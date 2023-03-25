8.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 8.6 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2395 مبايعة بقيمة 6.63 مليارات درهم، منها 218 مبايعة لأراض بقيمة 1.9 مليار درهم، و2177 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.73 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.54 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 349 هبة بقيمة 522.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة نخلة جميرا، حيث سجلت مبايعتين، الأولى بقيمة 550 مليون درهم، والثانية بـ74 مليون درهم، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة منخول.