البنوك الوطنية تكافئ مساهميها بتوزيعات جاوزت الـ 21.5 مليار درهم

كافأت البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية مساهميها بتوزيعات أرباح سخيّة عن العام الماضي، في مؤشر إلى قوة ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، ما يجعلها الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح، مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، ناهز إجمالي توزيعات الأرباح للبنوك الوطنية الـ21.5 مليار درهم، موزعة على 12 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، منها 18.35 مليار درهم توزيعات نقدية، و3.1 مليارات درهم توزيعات أسهم مجانية.

واستحوذت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية والمجانية، بما نسبته 59.2% أو ما قيمته 12.7 مليار درهم، تشمل 9.85 مليارات درهم توزيعات نقدية، و2.84 مليار درهم توزيعات مجانية.

وبحسب الرصد، وصل نصيب البنوك المدرجة في سوق دبي المالي إلى ما نسبته 40.8% من التوزيعات الإجمالية، بقيمة 8.75 مليارات درهم، تشمل 8.49 مليارات درهم توزيعات نقدية، و255.9 مليون درهم توزيعات مجانية.

«أبوظبي الأول»

أقرّت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 52% من رأس المال المدفوع، بما يعادل 0.52 درهم للسهم الواحد، وبإجمالي 5.74 مليارات درهم عن 2022، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بعام 2021.

«أبوظبي التجاري»

ووافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري على توزيع أرباح بقيمة 0.55 درهم للسهم الواحد، متضمنة أرباحاً نقدية تبلغ 0.18 درهم، وأسهماً مجانية بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد، بإجمالي 3.827 مليارات درهم.

«الإمارات دبي الوطني»

من جهتها، أقرّت عمومية بنك الإمارات دبي الوطني، توزيعات بقيمة 60 فلساً لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية 3.789 مليارات درهم عن العام الماضي.

«دبي الإسلامي»

وصادقت الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي الإسلامي، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30%، بقيمة إجمالية تناهز الـ2.2 مليار درهم، مع نجاح البنك في تسجيل نمو قياسي في صافي الأرباح بلغ 5.6 مليارات درهم.

بنك المشرق

وأقرت الجمعية العمومية لبنك المشرق، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 90% من رأس المال، بما يعادل تسعة دراهم للسهم، وبإجمالي 1.805 مليار درهم عن العام الماضي.

«أبوظبي الإسلامي»

ووافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.7 مليار درهم، أي ما يعادل 49 فلساً للسهم الواحد عن العام الماضي، مقارنةً بـ31 فلساً في عام 2021، أي ما يمثل 49.2% من إجمالي الربح الصافي للمصرف للسنة المالية 2022.

«دبي التجاري»

كما صادقت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري، على توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 912.5 مليون درهم عن عام 2022، تشمل توزيعات نقدية بنسبة 26.05%، ما يعادل 26.05 فلساً للسهم، بإجمالي 730.1 مليون درهم، وأسهم منحة بنسبة 6.51%، ما يعادل 6.51 أسهم لكل 100 سهم من رأس المال، بإجمالي 182.4 مليون درهم.

«رأس الخيمة الوطني»

وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية لبنك رأس الخيمة الوطني، التي ستعقد في 10 أبريل المقبل بمقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 569.9 مليون درهم، بما يعادل نسبة 34% من رأس المال، أي ما قيمته 34 فلساً للسهم الواحد.

«الشارقة الإسلامي»

وأقرّت الجمعية العمومية لبنك الشارقة الإسلامي، توزيع أرباح بنسبة 15%، بإجمالي 462.2 مليون درهم موزعة على 10% أرباحاً نقدية بقيمة 308.1 ملايين درهم، و5% أسهم منحة من رأسمال الشركة بقيمة 154 مليون درهم.

«أم القيوين الوطني»

كما وافقت الجمعية العمومية لبنك أم القيوين الوطني على توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم، تعادل 10% من رأس المال المدفوع.

«الفجيرة الوطني»

وأقرت الجمعية العمومية لبنك الفجيرة الوطني، توزيع أرباح عن طريق أسهم منحة بنسبة 6%، بما يعادل 120 مليون درهم من رأس المال المدفوع عن العام الماضي.

مصرف عجمان

اقترح مجلس إدارة مصرف عجمان توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم منحة بنسبة 3.5% من رأس المال المدفوع، وذلك بإصدار 73.5 مليون سهم منحة، وبإجمالي 73.5 مليون درهم.