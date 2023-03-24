البنوك الوطنية تكافئ مساهميها بتوزيعات سخيّة عن 2022

كافأت البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية مساهميها بتوزيعات أرباح سخيّة عن العام الماضي، في مؤشر على قوة ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، ما يجعلها الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، ناهز إجمالي توزيعات الأرباح للبنوك الوطنية 21.5 مليار درهم موزعة على 12 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، منها 18.35 مليار درهم توزيعات نقدية و3.1 مليارات درهم توزيعات أسهم مجانية.

واستحوذت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية والمجانية بما نسبته 59.2% أو ما قيمته 12.7 مليار درهم تشمل 9.85 مليار درهم توزيعات نقدية و2.84 مليار درهم توزيعات مجانية.

وبحسب الرصد، وصل نصيب البنوك المدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 40.8% من التوزيعات الإجمالية بقيمة 8.75 مليار درهم تشمل 8.49 مليار درهم توزيعات نقدية و255.9 مليون درهم توزيعات مجانية.

أقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 52% من رأس المال المدفوع بما يعادل 0.52 درهم للسهم الواحد وبإجمالي 5.74 مليارات درهم عن 2022، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بعام 2021.

ووافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري على توزيع أرباح بقيمة 0.55 درهم للسهم الواحد، متضمنة أرباحا نقدية تبلغ 0.18 درهم وأسهما مجانية بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد، بإجمالي 3.827 مليارات درهم، وهو ما يمثل 60% من صافي الأرباح.

من جهتها، أقرت عمومية بنك الإمارات دبي الوطني، توزيعات بقيمة 60 فلساً لكل سهم عادي، بقيمة اجمالية 3.789 مليارات درهم عن العام الماضي، وذلك على ضوء النتائج القوية المحققة مع نمو صافي الأرباح بنسبة 40% إلى 13 مليار درهم.

وصادقت الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي الإسلامي، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بقيمة إجمالية تناهز 2.2 مليار درهم، مع نجاح البنك في تسجيل نمو قياسي في صافي الأرباح بلغ 5.6 مليارات درهم، وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنك.

وأقرت الجمعية العمومية لبنك المشرق، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 90% من رأس المال بما يعادل تسعة دراهم للسهم، وبإجمالي 1.805 مليار درهم عن العام الماضي بعد تحقيق البنك صافي أرباح بقيمة 3.7 مليار درهم.

ووافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.7 مليار درهم أي ما يعادل 49 فلسا للسهم الواحد عن العام الماضي مقارنةً بـ31 فلسا في عام 2021، أي ما يمثل 49.2% من إجمالي الربح الصافي للمصرف للسنة المالية 2022.

كما صادقت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري، على توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 912.5 مليون درهم عن عام 2022، تشمل توزيعات نقدية بنسبة 26.05% ما يعادل 26.05 فلسً للسهم بإجمالي 730.1 مليون درهم، وأسهم منحة بنسبة 6.51% ما يعادل 6.51 أسهم لكل 100 سهم من رأس المال بإجمالي 182.4 مليون درهم.

وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية لبنك رأس الخيمة الوطني، التي ستعقد في 10 أبريل المقبل بمقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 569.9 مليون درهم بما يعادل نسبة 34% من رأس المال أي ما قيمته 34 فلساً للسهم الواحد.

وأقرت الجمعية العمومية لبنك الشارقة الإسلامي، توزيع أرباح بنسبة 15% بإجمالي 462.2 مليون درهم موزعة على 10% أرباحاً نقدية بقيمة 308.1 مليون درهم و5% أسهم منحة من رأس مال الشركة بقيمة 154 مليون درهم.

كما وافقت الجمعية العمومية لبنك أم القيوين الوطني على توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم تعادل 10% من رأس المال المدفوع.

وأقرت الجمعية العمومية لبنك الفجيرة الوطني، توزيع أرباح عن طريق أسهم منحة بنسبة 6% بما يعادل 120 مليون درهم من رأس المال المدفوع عن العام الماضي.

واقترح مجلس إدارة مصرف عجمان توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم منحة بنسبة 3.5% من رأس المال المدفوع وذلك بإصدار 73.5 مليون سهم منحة وبإجمالي 73.5 مليون درهم بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ورفع التوصيات إلى الجمعية العمومية لإقرارها.