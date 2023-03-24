طيران الإمارات تعلن عن خطط لتشغيل الإيرباص A380 لخدمة بالي

أعلنت طيران الإمارات عن خطط لتشغيل طائرتها العملاقة الإيرباص A380 لخدمة بالي اعتبارا من 1 يونيو 2023 كأول رحلة تجارية للطائرة العملاقة إلى البلاد.

وستحل خدمة الإمارات A380 الجديدة ذات الدرجتين محل إحدى الرحلتين اليوميتين إلى بالي اللتين تعملان حاليا بطائرات البوينج 777-300ER.

وتغادر الرحلة الأولى لطائرة A380 رقم "ئي كيه 368" من مطار دبي الدولي في الساعة 3:25 صباحا لتصل إلى مطار دنباسار الدولي في الساعة 4:35 عصرا.

وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 369" من بالي في الساعة 7:40 مساءً لتصل إلى دبي بعد منتصف الليل ب 45 دقيقة "جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبالي".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات عدنان كاظم إن طائرة الإمارات/A380 /هي مرادف لوعدنا بتجربة سفر أفضل ومنتجات وخدمات ذات مستوى عالمي وتطلع لإتاحة الفرصة أمام عملائنا المسافرين من وإلى بالي للاستمتاع بتميّز وفرادة هذه الطائرة وعملنا بالتعاون الوثيق مع سلطات المطار والطيران المدني لضمان سلاسة عملياتنا بطائرة/ A380/ ...معربا عن شكره إلى شركائنا على دعمهم المتواصل".

وأضاف كاظم أن بالي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية على شبكتنا وأسواقنا المهمة في جنوب شرق آسيا ويؤكد قرارنا تشغيل طائرة الإمارات A380 لأول مرة إلى إندونيسيا التزامنا طويل الأمد بقطاع السفر والسياحة في تلك الدولة. نتطلع إلى تعزيز حركة السفر إلى الجزيرة مع توفير مزيد من الفرص للسياح ورجال الأعمال للتواصل مع دبي ومنها إلى مختلف المدن في أوروبا والأميركتين من خلال شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة".

من جانبه رئيس PT أنغاسا بورا 1 هيئة الطيران المدني في المنطقة والتابعة لوزارة النقل رحب فائق فهمي بالإعلان عن خدمة طائرة الإمارات A380 اعتبارا من أوائل يونيو المقبل ...لافتا إلى أن عمليات طائرة الإمارات الإيرباص A380 في إندونيسيا ستشكل لحظة تاريخية للطيران الإندونيسي وأنغكاسا بورا 1 التي تشغل المطار وتحقق ذلك بالتنسيق والتعاون بيننا وطيران الإمارات ووزارة النقل في جمهورية إندونيسيا وتأمل أن يكون لهذا التطور تأثير إيجابي متزايد على قطاعي السياحة والاقتصاد في إندونيسيا عامة وبالي بصورة خاصة وأن يتيح مزيدا من فرص التعاون والاستثمار في قطاعات أخرى البلاد".

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمة يومية من دون توقف من دبي إلى بالي في عام 2015 بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة إلى جاكرتا التي بدأت في عام 1992.

وشغلت حتى الآن أكثر من 49 ألف رحلة ونقلت أكثر من 9 ملايين مسافر بين دبي وإندونيسيا. وحاليا تخدم طيران الإمارات إندونيسيا من خلال 28 رحلة أسبوعياً إلى بالي وجاكرتا وتوفر اتصالا سلسا إلى 29 مدينة إندونيسية عبر البوابتين من خلال اتفاقيات الشراكة مع كل من "جارودا إندونيسيا" و"باتيك إير".

وتواصل طيران الإمارات تسريع نشر طائراتها الرائدة A380 مواكبة للطلب العالمي المتنامي على السفر الجوي.

وتخدم هذه الطائرات حاليا 41 وجهة حول العالم ومع نهاية هذا الصيف ستخدم الطائرة نحو 50 وجهة وهو ما يمثل نحو 90 % من شبكتها قبل الجائحة.

