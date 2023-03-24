الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التمويل المستدام

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري في مدينة أودايبور في الهند.

وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل التمويل المستدام والتقدم المحرز بشأن أولويات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلا من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وعبدالعزيز ناصر المعلا رئيس فريق الرقابة على البنوك في المصرف المركزي.

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع أولويات مجموعة التمويل المستدام، وتباحث أعضاء المجموعة خلاله حول سبل تعزيز تمويل العمل المناخي، فضلاً عن الاطلاع على أفضل الممارسات والأدوات المالية التي يمكن أن تساهم في تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما استعرض الأعضاء برامج بناء القدرات المحلية والجهود المبذولة لإيجاد حلول فعالة للتمويل المستدام.

ونظمت رئاسة الهند لمجموعة العشرين على هامش الاجتماع ورشتي عمل بمشاركة أعضاء مجموعة التمويل المستدام لمناقشة دور أدوات السياسات غير التسعيرية في دعم الاستثمار المستدام، وسبل توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تبادل الأعضاء خلال الورشتين المعارف والخبرات والتجارب المكتسبة في تحقيق هذه الأولويات.

وسلط فريق دولة الإمارات وخلال مداخلته في الاجتماع، الضوء على أهمية الاستثمار المؤثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، كما استعرض تجربة دولة الإمارات في الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار المجتمعي.

وشدد فريق الدولة على ضرورة التعاون بين مجموعة العشرين والخبراء في مجال التمويل المستدام لتوجيه تطوير برامج التدريب وبناء القدرات وذلك للاستجابة لاحتياجات العاملين في قطاع التمويل المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع القادم لمجموعة عمل التمويل المستدام سيتم تحديده في وقت لاحق من قبل رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في خطة عمل المجموعة لعام 2023.

