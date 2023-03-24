طيران الإمارات تعيد تشغيل الإيرباص A380 لخدمة بالي

أعلنت طيران الإمارات عن خطط لتشغيل طائرتها العملاقة الإيرباص A380 لخدمةبالي اعتباراً من 1 يونيو 2023، ما يمثل علامة فارقة في تاريخ الطيران الإندونيسي كأول رحلة تجارية للطائرة العملاقة إلى البلاد.

وسوف تحل خدمة الإمارات A380 الجديدة ذات الدرجتين محل إحدى الرحلتين اليوميتين إلى بالي اللتين تعملان حالياً بطائرات البوينج 777-300ER. وتغادر الرحلة الأولى لطائرة A380 رقم "ئي كيه 368" من مطار دبي الدولي في الساعة 3:25 صباحاً لتصل إلى مطار دنباسار الدولي في الساعة 4:35 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 369" من بالي في الساعة 7:40 مساءً لتصل إلى دبي بعد منتصف الليل بِـ 45 دقيقة. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبالي).

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "طائرة الإمارات A380 هي مرادف لوعدنا بتجربة سفر أفضل ومنتجات وخدمات ذات مستوى عالمي، ونحن نتطلع لإتاحة الفرصة أمام عملائنا المسافرين من وإلى بالي للاستمتاع بتميّز وفرادة هذه الطائرة. لقد عملنا بالتعاون الوثيق مع سلطات المطار والطيران المدني لضمان سلاسة عملياتنا بطائرة A380ويطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر إلى شركائنا على دعمهم المتواصل".

وأضاف بقوله: "بالي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية على شبكتنا وأسواقنا المهمة في جنوب شرق آسيا، ويؤكد قرارنا تشغيل طائرة الإمارات A380 لأول مرة إلى إندونيسيا التزامنا طويل الأمد بقطاع السفر والسياحة في تلك الدولة. نتطلع إلى تعزيز حركة السفر إلى الجزيرة، مع توفير مزيد من الفرص للسياح ورجال الأعمال للتواصل مع دبي ومنها إلى مختلف المدن في أوروبا والأميركتين من خلال شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة".

من جانبه، رحب فائق فهمي، رئيس PTأنغاسا بورا 1، هيئة الطيران المدني في المنطقة والتابعة لوزارة النقل، بالإعلان عن خدمة طائرة الإمارات A380اعتباراً من أوائل يونيو. وقال: "سوف تشكل عمليات طائرة الإمارات الإيرباص A380 في إندونيسيا لحظة تاريخية للطيران الإندونيسي وأنغكاسا بورا 1 التي تشغل المطار. وقد تحقق ذلك بالتنسيق والتعاون بيننا وطيران الإمارات ووزارة النقل في جمهورية إندونيسيا. ونأمل أن يكون لهذا التطور تأثير إيجابي متزايد على قطاعي السياحة والاقتصاد في إندونيسيا عامةً، وبالي بصورة خاصة، وأن يتيح مزيداً من فرص التعاون والاستثمار في قطاعات أخرى البلاد".

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمة يومية من دون توقف من دبي إلى بالي في عام 2015، بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة إلى جاكرتا التي بدأت في عام 1992. وشغّلت حتى الآن أكثر من 49 ألف رحلة ونقلت أكثر من 9 ملايين مسافر بين دبي وإندونيسيا. وحالياً، تخدم طيران الإمارات إندونيسيا من خلال 28 رحلة أسبوعياً إلى بالي وجاكرتا، وتوفر اتصالاً سلساً إلى 29 مدينة إندونيسية عبر البوابتين من خلال اتفاقيات الشراكة مع كل من "جارودا إندونيسيا" و"باتيك إير".

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تلقى إقبالاً كبيراً من المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة، حيث توفر الطائرة بتقسيم الدرجتين 58 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ تماماً في درجة الأعمال، و557 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. وسوف يستمتع المسافرون من وإلى بالي بالمقصورات الواسعة والمريحة، والمنتجات المتميّزة التي تقدم أفضل التجارب في الأجواء، مثل الصالون الجوي، والمأكولات المحلية، بما في ذلك العديد من الأطباق الإندونيسية. كما يتيح نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice على متن الطائرة، الحائز جوائز عالمية، أكثر من 5000 قناة ترفيهية حسب الطلب، مع مجموعة مختارة من الأفلام والمسلسلات والأغاني الإندونيسية، بالإضافة إلى قنوات الأفلام والموسيقى والأغاني العالمية.

وتواصل طيران الإمارات تسريع نشر طائراتها الرائدة A380 مواكبةً للطلب العالمي المتنامي على السفر الجوي.وتخدم هذه الطائرات حالياً 41 وجهة حول العالم. ومع نهاية هذا الصيف، ستخدم الطائرة الشهيرة نحو 50 وجهة، وهو ما يمثل نحو 90% من شبكتها قبل الجائحة.