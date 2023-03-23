«الاتحادي للتنافسية والإحصاء» يوقع اتفاقية تفاهم مع هيئة الإحصاء الكورية

وقع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم مع هيئة الإحصاء في كوريا، لتعزيز جهود التطوير والتعاون في تنفيذ برامج الإحصاء وعلوم البيانات، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتعزيز التعاون ومشاركة المعلومات في مجالات علوم البيانات والإحصاء، وذلك في لقاء جمع ممثلي الجانبين، خلال أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ54 التي عقدت بمدينة نيويورك الأميركية.

وأكدت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، رئيس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، حنان منصور أهلي، أن الاتفاقية تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك بين المركز وهيئة الإحصاء الكورية، إذ تفتح مجالات واسعة للتعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات العمل الإحصائي وعلوم البيانات، كتبادل منهجيات وممارسات الإحصاء لإنتاج بيانات إحصائية باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، واستخدام البيانات الإدارية والبيانات الضخمة لتعزيز صنع القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البيانات الضخمة، والتعاون في استخدام مخرجات الناتج المحلي الإجمالي لقياس تقدم الدول.

من جهته، قال المفوض الرسمي لهيئة الإحصاء الكورية، الدكتور هان هون، إن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات بين كوريا والإمارات، لما تتميز به البيانات والمعلومات الإحصائية من كونها أداة رئيسية في تطوير الاقتصادات الحديثة، وتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تعزيز التعاون على تطوير الإحصائيات والدراسات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، من خلال مركز الأبحاث الخاص بالدراسات الإحصائية في كوريا، فيما سيعمل الجانبان على البيانات الإحصائية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وسيتم تبادل الخبرات في تطويرها.

وسيزود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الجانب الكوري، بمنصات تفاعلية عن البيانات الخاصة بقطاع التجارة الخارجية تتضمن تصوراً دقيقاً عن الشركات الكورية في دولة الإمارات.