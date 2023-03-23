مجلس سيدات أعمال دبي يناقش آليات تنفيذ المشروعات المُخطط لها

عقد مجلس إدارة سيدات أعمال دبي، اجتماعه الدوري الأول لعام 2023، برئاسة مؤسس ورئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، وحضور أعضاء المجلس، حيث جرى الاطلاع على سير العمل، لتحقيق رسالته ورؤيته وأهدافه الاستراتيجية وبلورة توجهاته الرئيسية وأولوياته خلال العام الجاري، وتلبية احتياجات عضوات المجلس ومتطلباتهن في بيئة الأعمال في دبي، وناقش آليات تنفيذ المشروعات المُخطط لها خلال الأشهر الستة المقبلة.



دور المرأة

وأكد المجلس مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة دبي، عبر توفير الممكنات والاحتياجات الملائمة لها التي تؤهلها لخوض بيئة الأعمال المحلية والعالمية الحديثة، ويُمكنها من الانطلاق نحو آفاق جديدة في عالم الأعمال والاستثمار، ويُسهم في الارتقاء بمستوى تنافسيتها في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبما يسمح لها بمواكبة الخطط الطموحة للدولة والإسهام في تحقيق «رؤية الإمارات 2071».

كما أكد المجلس أن دعم القيادة لمجلس سيدات أعمال دبي، كان ولا يزال هو العامل الرئيسي الذي يُمكّن المجلس من الاستمرار في عمله، وتطوير أدائه، وتوسيع شبكة علاقاته وخدمة مصالح اعضائه، وإلهام المرأة وتحفيزها على تولي أرقى المناصب وتحقيق النجاح والتميز والريادة في عالم المال والأعمال.



تنفيذ المشروعات

وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في مقره بغرفة تجارة وصناعة دبي، آليات تنفيذ المشروعات المُخطط لها خلال الأشهر الستة المقبلة وفق الجداول الزمنية المحددة، في إطار حرص المجلس على توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، وتعزيز الاستثمار بقدراتهن ومهاراتهن القيادية والشخصية في بيئة الأعمال، والاستفادة من البرامج والخدمات والمبادرات التي سيقوم المجلس بتنفيذها على مدار العام لتعزيز تنافسيتهن، وقدرتهن على التطور في بيئة الأعمال.

يشار إلى أن مجلس سيدات أعمال دبي تأسس في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، ويعتبر المنصة الرائدة للمرأة في دولة الإمارات التي تسعى إلى التطوير الشخصي والمهني لسيدات الأعمال في إمارة دبي.