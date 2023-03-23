"إينوك" تكشف عن استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو

كشفت مجموعة "إينوك" اليوم، عن استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو، بهدف تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة محلياً وعالمياً، وذلك بعد تسجيل المجموعة في عام 2022 أفضل أداء في تاريخها من النمو الممتد على ثلاثة عقود.

وأوضحت "إينوك" أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى خمس ركائز، تشمل: التطوير الاستباقي، تطوير الأصول، العميل أولاً، تكامل سلسة القيمة والنمو، وحلول الطاقة المتنوعة.

وأضافت أن تنفيذ الاستراتيجية سيكون بالتركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق تقنياتها الرقمية، فضلا عن تقديم تجربة موحدة عبر سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الطاقة.

وفي إطار ركيزة التطوير الاستباقي، ستعمل المجموعة التي سجلت زيادة بنسبة 60% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بعام 2021، على تعزيز الكفاءات في مختلف عملياتها وإجراءاتها لإحداث نقلة نوعية في عملياتها التشغيلية وخفض التكاليف. وستعمل على مراقبة أعمالها لتعزيز تنافسيتها وخلق قيمة طويلة الأمد في الاقتصاد الإماراتي.

وبالنسبة لركيزة تطوير الأصول، ستعمل المجموعة على تنمية قدراتها الشاملة بصورة تحقق الربحية المستدامة، بدءاً من مصفاتها إلى محطاتها ومتاجرها للبيع بالتجزئة، بغية تعزيز القيمة المحُققة في عملياتها كافة.

ومن خلال ركيزة العميل أولاً، ستقدم "إينوك" مزيداً من المبادرات لخدمة العملاء وتوسيع أعمال متاجر التجزئة عبر تعزيز التزام المجموعة بالابتكار وتزويد العملاء بتجربة ترقى لطموحاتهم.

وانسجاماً مع رؤية المجموعة المستمرة لترسيخ ثقافة "إينوك واحدة"، ستمهد ركيزة تكامل سلسة القيمة والنمو الطريق أمام فرص التعاون للعمل كفريق واحد عبر كامل سلسلة القيمة لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتحسين التداول المدعوم بالأصول، وإطلاق مشروعات تحويلية.

وستسهم الركيزة الخامسة بمسمى، حلول الطاقة المتنوعة، بتحقيق رؤية "إينوك" المستدامة لمواكبة الطلب على الطاقة النظيفة مستقبلاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، سيف حميد الفلاسي، إن "أهدافنا العملية المدمجة في إطار عمل الركائز الاستراتيجية الخمسة، تتجسد التوجه الاستراتيجي الذي تعتمده مجموعتنا في مرحلتها الجديدة من النمو".

وأضاف: "سنعمل معاً على تحقيق الاستراتيجية وفق مبدأ (إينوك واحدة)، وتتبّع التقدم وقياسه، والحفاظ على الانضباط والمرونة الماليين مع التزامنا بتحقيق أهدافنا ورؤيتنا ومهمتنا في ظل المشهد الاقتصادي دائم التطور."

وأكد الفلاسي أن الجوائز العديدة التي تلقتها المجموعة خلال عام 2022 تقديراً لجهودها في الابتكار والاستدامة والقدرات الرقمية، تعد شاهداً على مساعيها في تنمية القيمة المستدامة لقطاع الطاقة.

فقد فازت المجموعة بجائزة الطاووس الذهبي للاستدامة 2022 للعام الخامس على التوالي، بفضل دمجها الممارسات المستدامة في مختلف عملياتها التشغيلية. وحصدت المجموعة أيضاً تكريماً عن نشاطاتها المتواصلة في مجال المسؤولية الاجتماعية بحصول شركتها التابعة، "غاز الإمارات"، على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للعام الحادي عشر على التوالي.

وفي إطار مساعي المجموعة للبحث على حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، تعاونت مع طيران الإمارات في رحلتها الجوية الاختبارية لتأمين ومزج وتزويد الطائرة بوقود الطيران المستدام.

وأصبحت "إينوك" أيضاً أول من يطبّق النظام الذكي الأحدث لإدارة إمدادات الوقود في دولة الإمارات.

كما ركّزت "إينوك" طوال العام على ضمان سلامة الموظفين، واستمرارية الأعمال، والحفاظ على سلامة الأصول، وتوسيع محفظتها من المواهب مع الإعلان عن نسبة توطين بلغت 50% خلال معرض الإمارات للوظائف 2022.

وعلى صعيد التحول الرقمي، سجّلت المجموعة أتمتة ما يزيد على 1000 عملية في عام 2022، بالشراكة مع شركة "ساب" العالمية، وتوسّعت في قطاع تجارة التجزئة إلى 186 محطة خدمة، ومكّنت أكثر من نصف مليون عميل من الاستفادة من برنامج مكافآتها "Yes".

وتنفيذاً لخطط المجموعة التوسعية، افتتحت "تسجيل" مركزها العاشر لاختبار وتسجيل المركبات في الشارقة، وافتتحت "إينوك لينك" محطة "إي لينك" الأولى لها في الشارقة أيضاً، بالإضافة إلى افتتاح 4 محطات مدمجة وأول مركز للاستجابة الطارئة في المنطقة الحرة في جبل علي، وأعلنت عن إنجاز خط أنابيب نقل وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي العام الماضي.

وأعلنت المجموعة أيضاً عن شراكتها مع شركة "تي إف إي إنترميدياساو دي نيجوسيوس المحدودة" لتوزيع زيوت التشحيم في البرازيل، تزامناً مع تسجيل ذراعها لزيوت التشحيم البحرية "ستراتا"، نمواً مذهلاً بنسبة 350% خلال العامين الماضيين.