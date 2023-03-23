التنافسية ووفرة الإنتاج المحلي تعززان استقرار أسعار منتجات مياه الشرب

كشف رصد ميداني، أجرته «الإمارات اليوم» على عدد من منافذ تجارة التجزئة في أسواق دبي والشارقة، عن وجود نحو 70 علامة تجارية لمنتجات مياه الشرب بمختلف أنواعها. وأظهر الرصد استحواذ العلامات التجارية الإماراتية المنشأ على الحصص الأكبر من العلامات المتوافرة في الأسواق، تليها منتجات مصنعة في دول أوروبية، من أبرزها فرنسا وإيطاليا وتركيا.

وأوضح مسؤولون وخبراء في قطاع تجارة التجزئة، أن أسواق مياه الشرب شهدت متغيرات عدة أخيراً، أبرزها دخول العديد من العلامات التجارية المحلية والدولية إلى الأسواق، وارتفاع التنافسية، لافتين إلى أن التنافسية الموسعة ووفرة الإنتاج المحلي عززتا من استقرار الأسعار، وارتفاع عروض التخفيضات، مقارنة بالعديد من السلع الغذائية الأخرى.

مياه الشرب

وتفصيلاً، أظهر رصد ميداني، أجرته «الإمارات اليوم» على منافذ لتجارة التجزئة في أسواق دبي والشارقة، وجود نحو 70 علامة تجارية لمنتجات مياه الشرب بمختلف أنواعها. وأوضح الرصد استحواذ العلامات التجارية المحلية لمنتجات مياه الشرب بأنواعها على الحصص الأكبر المتوافرة في الأسواق، إذ وصلت إلى نحو 28 علامة، تليها منتجات لعلامات من دول مختلفة، منها منتجات مصنعة في فرنسا وإيطاليا وتركيا، والتي تعد الأبرز منها، والأكثر وجوداً، إضافة إلى توافر علامات مصنعة في النرويج، ايسلندا، اليونان، اسكتلندا، فيجي، لبنان، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، وقيرغستان.

وكشف الرصد وجود علامات تجارية لمياه شرب مصنعة محلياً، بمواصفات خاصة، من أبرزها منتجات خالية من الصوديوم، إضافة إلى منتجات بمواصفات مخصصة للأطفال الرضع، وبما يتناسب مع تجهيز الطعام المخصص لهم، مع خلو تلك المياه من مواد الصوديوم، و«برومات البوتاسيوم»، لحماية كلى الأطفال، كما تخلو من «الفلورايد» لحماية أسنان الأطفال، وتخلو من «النترات» لحماية أدمغة الأطفال من التأثر بتلك المواد.

تنوع كبير

وتمتاز أسواق المياه في الدولة بتنوع كبير، سواء من حيث العلامات المتوافرة ومصادر المنشأ، أو حتى في الأنواع والمنتجات ذات المواصفات المتنوعة ولأغراض مختلفة، حيث تتوافر المياه المدعمة بالفيتامينات والمعادن، ومن أبرزها الزنك وفيتامين دال، إضافة إلى منتجات مياه مدعمة بـ«الكولاجين» ذي الفوائد الصحية للبشرة والعظام والشعر.

وتتوافر في الأسواق المحلية منتجات لمياه بنكهات مختلفة، مثل الليمون والنعناع، إضافة إلى مياه بنكهات فاكهة مثل التفاح، المانجو، الفراولة، والكيوي، والأناناس. كما تنقسم المياه المتوافرة إلى غازية أو «مكربنة» وأخرى عادية.

وأوضح الرصد الميداني لأسواق منتجات مياه الشرب بالدولة توافر منتجات مشبعة بالهيدروجين، ومزودة ببيانات تشير إلى أنها تدعم زيادة الأداء الرياضي، وتعزز «الأيض» بشكل طبيعي، والذي يدعم تحويل الجسم للطعام والشراب إلى طاقة بكفاءة مرتفعة، كما تشير إلى فائدة زيادة ترطيب البشرة.

وتشتمل الأسواق المحلية على أنواع مختلفة للمياه القلوية، وبنسب مختلفة، ويفضل البعض المياه القلوية لأغراض صحية، مثل تقليل الأحماض في المعدة، ما يفيد في حالات الأمراض البيكتيرية، وفقاً لدراسات مختلفة، إضافة إلى بعض التقارير التي تشير إلى فوائد تلك المياه لمواجهة الأمراض المختلفة وتأخير علامات الشيخوخة.

الأغلى سعراً

تنقسم أسواق مياه الشرب إلى علامات تجارية لمنتجات مياه عادية معبأة، وأخرى لمياه معدنية، من ينابيع وآبار من مختلف دول العالم، وتعد الأخيرة من الأعلى سعراً مقارنة بمياه الشرب العادية، إضافة إلى اختلاف ونوعية أشكال التعبئة، التي تنقسم بين مياه معبأة في زجاجات بلاستيكية، وأخرى في عبوات زجاجية، منها عبوات بأشكال فاخرة.

فيما تستأثر أنواع للمياه القلوية بالأسعار الأعلى في الأسواق، ومنها منتجات مياه قلوية داكنة اللون ذات منشأ أميركي، وأخرى من ينابيع بجبل كاليفورنيا في أميركا، إضافة إلى المياه المشبعة بالهيدروجين ذات المنشأ الأميركي أيضاً.

تنافسية كبيرة

وقال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق» التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبدالحميد الخشابي، إن «أسواق منتجات مياه الشرب شهدت خلال الفترة الأخيرة مظاهر تنافسية موسعة، ترجع إلى دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة إلى الأسواق، سواء ذات المنشأ المحلي أو حتى من دول أخرى، وذلك للاستفادة من نمو الطلب المتزايد على تلك المنتجات محلياً، مع النمو السكاني، وانتعاش قطاع السياحة والضيافة والمعارض والأعمال».

وأشار إلى أن «ارتفاع التنافسية في القطاع انعكس بشكل إيجابي على زيادة وكثافة عروض التخفيضات المطروحة في ذلك القطاع، وبمعدلات تفوق مثيلاتها في كل السلع الغذائية الأخرى».

بدوره، أضاف مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، أن «أسواق منتجات مياه الشرب المحلية تمتاز بتنافسية موسعة، ووفرة كبيرة بالعلامات ذات الإنتاج المحلي، وهو ما أسهم بتوفير عروض تخفيضات واستقرار شامل بتلك المنتجات مقارنة بسلع أخرى، إضافة إلى زيادة التنوع في السلع المتوافرة، وبما يناسب مختلف متطلبات المستهلكين».

وأشار رئيس شركة «البحر للاستشارات»، وخبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إلى أن «أسواق مياه الشرب في الدولة، تشهد تنوعاً كبيراً مع استمرار استقطاب العلامات التجارية الجديدة، سواء لمياه الشرب العادية أو ذات المواصفات الخاصة، التي تتناسب مع تنوع السكان في الدولة والرواج السياحي»، لافتاً إلى أن «وفرة الإنتاج المحلي والتنافسية، دعماً استقرار الأسعار، ووجود عروض تخفيضات مستمرة على منتجات المياه».

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «تاج النور» لإنتاج مياه الشرب، رضا شلبي، أن «الأسواق تشهد نمواً كبيراً في الطلب على منتجات المياه، خصوصاً للمنتجات الخالية من الصوديوم، التي يفضلها عدد كبير من المستهلكين».

• علامات تجارية لمنتجات من فرنسا وإيطاليا وتركيا تأتي في المرتبة الثانية بعد العلامات المحلية.

• توجد في الأسواق مياه شرب مصنّعة محلياً وخالية من الصوديوم، إضافة إلى منتجات مخصصة للأطفال الرضّع.

العلامات التجارية

تضم أسواق منتجات مياه الشرب وفرة كبيرة بالعلامات، ومن أبرزها: سمارت وتر، بيير، اكتيف اوتو، ليجند، ماي دبي، العين، البن، البيان، مسافي، الواحة، أروى، مزارع العين اتش تو او، ايفيان، فولفييك، اكوا بانا، سي بليغرونو، فيجي، ازورا، نستلة بيور لايف، اكوا دي فونتي، العاصمة، ابانت، بلو، غلفا، ستار، اكوفينا، كارفور، لولو ووتر، سبينس، يونيون، كووب، شارقة كوب، صنين، فوسيس، اوكسجيزر، ايسلاندك، كيو ويل شين، دمانى، إميرتس، لايف ووتر، لياك، سانت آنا، مونفيسيو، اكوا بلس، هاميديا، اكوافيا، زلال، بيردواني، هايلاند، سولو، اركتيك، تيوني، ايفوكس، سوهات، بايا اكوا، سبيرنغ اكوا، فيتيل، نيسي، جيما، الما، ينابيع الروضة، أكوا كينج، بيرين، هافكتور، بيفرلي هيلز، فوجي ياما، كارما، رومانا، ماي بلون، الكوزي.

الفوائد الصحية

يشكل الماء ما بين 50% إلى 70% من وزن جسم الإنسان، ويحتاج الجسم إلى الماء كي يبقى على قيد الحياة، فكل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح. ويعمل الماء للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، والتخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبول، كما يفيد الماء في حماية الأنسجة الحساسة، ويدعم تليين المفاصل المختلفة. ويؤدي نقص الماء إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف الطبيعية، ويمكن أن يستنزف طاقة الإنسان، ويجعله يشعر بالتعب.

ويفقد الإنسان الماء كل يوم عبر التعرق والتبول والتبرز، لذا ينصح بشرب الماء بكميات كافية، قدرتها تقارير بما يراوح بين لترين وأربعة ليترات يومياً، حسب الوزن.

28 علامة تجارية محلية مطروحة في الأسواق ضمن منتجات مياه الشرب.

• أسواق المياه تمتاز بالتنوع الكبير من حيث العلامات المتوافرة ومصادر المنشأ.

• طرح منتجات مياه مدعمة بـ«الكولاجين» ذي الفوائد الصحية للبشرة والعظام والشعر.

• مستهلكون يفضلون المياه القلوية لأغراض صحية مثل تقليل الأحماض في المعدة.