«القابضة»: بدء المرحلة التشغيلية لمنظومة مجمّع التكنولوجيا الزراعية المتطوّرة

أعلنت «القابضة» (ADQ)، بدء المرحلة التشغيلية لمنظومة مجمّع التكنولوجيا الزراعية المتطوّرة، مع إطلاق مشروع الزراعة العمودية، بالشراكة مع شركة «زيرو»، الإيطالية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية عالية التأثير.

ويعدّ مشروع «زيرو» بداية للعديد من المفاهيم الزراعية، ضمن بيئة يتمّ التحكّم بها، والتي ستقام في مجمّع التكنولوجيا الزراعية، بهدف تمكين قدرات الزراعة الداخلية محلياً، فضلاً عن استكشاف وتعزيز آفاق الزراعة في المناخ الصحراوي للدولة.

ويأتي إطلاق المرحلة التشغيلية لمنشأة «القابضة» الزراعية، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2023 «عام الاستدامة»؛ وكان قد تمّ الكشف لأول مرة عن مجمّع التكنولوجيا الزراعية في أغسطس 2021، والذي يُتوقع أن يسهم بنسبة تزيد على 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي لدولة الإمارات عند تشغيله بطاقته الكاملة.

وتمّ إطلاق المنشأة الزراعية الجديدة في منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي «مجموعة كيزاد»، التي تمتلك منظومة عمل راسخة للصناعات الغذائية عبر سلسلة القيمة بأكملها، وتسهم بالتالي في إنشاء قاعدة قوية للنموّ، سواء بالنسبة للمنتجين المحليين أو لقطاع الأغذية عموماً. كما سيتم إطلاق مواقع إضافية لاستكشاف التقنيات المختلفة في مدينة العين الصناعية خلال العام المقبل.

ويهدف المشروع المشترك الأول بين «القابضة» و«زيرو» إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل والفواكه والخضراوات لاستخداماتها المتعددة في مجالات الأغذية الطازجة والمغذّيات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، بالاعتماد على الزراعة في طبقات عمودية ضمن بيئة داخلية يمكن التحكّم بها، بهدف تمكين إنتاجية أكبر، ونموّ أسرع، مع استخدام أقلّ للمياه، بالإضافة إلى توفير محصول متنوّع من المنتجات الطازجة قريباً للمستهلكين في الدولة.

وتمّت إقامة مشروع «زيرو» وتحديثه على مساحة 1000 متر مربع، للبدء بطاقة إنتاج أولية تصل إلى نحو 10 أطنان سنوياً في مرحلته التجريبية، والتي يُتوقع أن تنتهي صيف عام 2023.

ومن المقرّر أن يتمّ بعدها إطلاق المرحلة التجارية للمزرعة العمودية في العين على مساحة 40 ألف متر مربع، إلى جانب مشروعات أخرى مزوّدة بتقنيات التحكّم بالبيئة الداخلية.

ويستهدف مشروع مجمّع التكنولوجيا الزراعية بنطاقه الكامل على مساحة 200 هكتار إنتاج ما يزيد على 40 ألف طن من الفواكه والخضراوات الطازجة سنوياً داخل المجمّع.