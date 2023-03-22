مجلس إدارة «طيران أبوظبي» يوافق على عرض اندماج من «القابضة ADQ»

أوصى مجلس إدارة شركة «طيران أبوظبي» بالموافقة على العرض المقدم من «القابضة ADQ» لنقل وتنازل «أيه دي كيو للطيران والخدمات الجوية» عن كامل حصتها (100%) في شركة «أمرك»، وكامل حصتها (100%) في شركة الإتحاد للطيران الهندسية وكامل حصتها (50 %) في شركة «جلوبال ايرواسبس لوجستكس» (جال) لصالح «طيران أبوظبي»، مقابل قيام الأخيرة بإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في شركة «طيران أبوظبي»، لصالح شركة «أيه دي كيو للطيران والخدمات الجوية».

من جانب آخر، اقترح مجلس إدارة «طيران أبوظبي» بتوزيع أرباح نقدية لعام 2022 بنسبة 25% من رأسمال الشركة على المساهمين على أن يتم عرض المقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.

وكان عرض «القابضة ADQ» الذي أعلن عنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، توقع أن تقوم «طيران أبوظبي» بإصدار سندات قابلة للتحويل لإجمالي 652 مليون سهم عادي في رأس المال، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد عند 6.14 درهم الأمر الذي سيمنح «القابضة» (ADQ) 59% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة «طيران أبوظبي»، فيما تم تقدير حقوق الملكية لشركة طيران أبوظبي بما يعادل 2.7 مليار درهم.