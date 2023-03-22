كهرباء ومياه دبي تعزز مساهمتها الفعالة في استدامة الموارد المائية والبيئة البحرية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة لزراعة 5500 نبتة قرم في محمية جبل علي البحرية بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وذلك لما تمثله أشجار القرم من أهمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، لا سيما في البيئة البحرية، وانسجاماً مع الأهداف الوطنية لتعزيز استدامة غابات القرم، وزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 2030.

وشارك في الحملة نحو 350 من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفون من بعض الشركات التابعة للهيئة ومنها شركة "ديجيتال إكس"، وشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، وشركة "ماي دبي".

كما أطلقت الهيئة حملة توعوية لتسليط الضوء على أهمية وكيفية دعم الأفراد والمؤسسات للجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر ..وهدفت الحملة أيضاً إلى تعريف المعنيين على إنجازات الهيئة ومبادراتها واستراتيجياتها التي تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية.

واشتملت حملة الهيئة التوعوية على نشر النصائح والإرشادات الخاصة بتبني نمط حياة واعٍ ومستدام، عبر القنوات الداخلية للهيئة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونظمت الهيئة أيضاً مسابقات داخلية وخارجية لتحفيز الموظفين والمتعاملين على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

إلى جانب ذلك، أقامت الهيئة مجموعة من المحاضرات الافتراضية لرفع مستوى وعي الطلاب والهيئات التدريسية في المنشآت التعليمية، حول دورهم في دعم الجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى دعم العمل المناخي، من خلال تبني سلوكيات إيجابية في العمل والمنزل ..كذلك أقامت الهيئة فعاليات توعوية في القرية العالمية بحضور شخصيات الهيئة نور وحياة، لتعريف الأطفال والنشء الجديد على اليوم العالمي للمياه.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انطلاقاً من رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ووفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله"، بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في دبي، نعمل على المساهمة الفعالة في دعم الاستدامة من خلال مبادرات تهدف إلى حماية البيئة والحياة الفطرية، والوفاء بالتزاماتنا بتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة. كما نعزز مشاركتنا في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم لضمان الأمن المائي واستدامة الموارد المائية لأجيالنا القادمة، ورفع مستوى الوعي حول قضايا المياه، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز جهود العمل المناخي وخفض البصمة الكربونية، والمحافظة على الموارد الطبيعية والمائية. وقد أسهم تطبيق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في تقليل استهلاك المياه بنسبة 21% للفرد مقارنة بعام 2010. وتم تجنب ما يزيد عن 14 مليون طن من الانبعاثات الكربونية خلال الفترة من 2011 -2021".

وأضاف : "نواصل تطوير البنية التحتية في دبي لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم، وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي. وتستند خططنا للتوسع إلى توقعات الطلب حتى عام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة. إضافة إلى ذلك، توفر الهيئة للمتعاملين الأدوات اللازمة لتعزيز كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، ومنها الشبكة الذكية والعدادات الذكية، إلى جانب باقة من مبادراتنا التي تتيح لهم مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي".