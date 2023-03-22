«مطارات دبي» تستقطب المواهب الشابة من الخريجين الإماراتيين

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، التي تتولى عمليات تشغيل وتطوير مطاري: «دبي الدولي» و«دبي وورلد سنترال»، عن إطلاق برنامج «وجوه المستقبل» الذي يهدف إلى جذب واستقطاب المواهب الشابة والطموحة من الخريجين الإماراتيين بمختلف تخصصاتهم العلمية، وإعدادهم لسوق العمل، من خلال توفير فرص وظيفية تناسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم، الأمر الذي يُسهم في تعزيز جهودها الرامية إلى دعم أجندة التوطين في دبي.



برنامج تدريبي

وستقدم هذه المبادرة السنوية فرصة فريدة للخريجين الإماراتيين، للتعرف على سير العمليات المتعلقة بالمطارات في واحد من أبرز المطارات الدولية الرائدة والأكثر ازدحاماً في العالم. كما سيتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية على مدار 12 شهراً، حيث يتم تصميم برنامج تدريبي متكامل يضمن تناوب المتدرب في مختلف الأقسام وتوليه العديد من المهام الوظيفية المتنوعة والتي تُمكنه من اكتساب المعارف والخبرات العملية طوال فترة التدريب، مع تزويده بالنصائح والإرشادات الشخصية اللازمة لتنمية قدراته.

وعند اكتمال جميع مراحل البرنامج، سيتم تعيين المواهب الشابة التي أثبتت جدارة وكفاءة عملية خلال مرحلة التدريب وفقاً لمتطلبات وحدات الأعمال، الأمر الذي يتيح لهم بداية قوية لمسيرتهم المهنية وتنمية كفاءاتهم مع مطارات دبي.



بيئة داعمة

ولفتت «مطارات دبي» إلى أنها تمكنت من تطوير بيئة عمل داعمة ترتكز إلى أعلى معايير التميّز والجودة في تقديم الخدمات، كما تهدف من خلال البرنامج إلى تمكين جيل المستقبل من الخريجين الإماراتيين من خلال إعدادهم وتأهيلهم، وتعزيز تنافسيتهم لدعم مسيرة التطوّر والنمو في الدولة.

وأكدت «مطارات دبي» حرصها على إتاحة الفرصة للخريجين الإماراتيين الباحثين عن فرص وظيفية في مختلف القطاعات الحيوية لاكتساب خبرة واسعة في مجال الطيران، ومن خلال العمل في واحد من أبرز المطارات الدولية.



مواهب وطنية

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في «مطارات دبي»، مشاري البناي: «تحرص (مطارات دبي) على تعزيز جهودها الرامية إلى إعداد وتمكين المواهب الوطنية الشابة من خلال تقديم الدعم الكامل للخريجين الإماراتيين خلال مسيرتهم المهنية، وتسخير كافة الإمكانات لتأهيلهم لقيادة المستقبل».

وأضاف: «يوفر برنامج (وجوه المستقبل) منصة فريدة تتيح للخريجين من الشباب الإماراتي الطموح صقل مهاراتهم في قطاع الطيران الديناميكي، مع فرصة التدريب في مختلف الأقسام بالتناوب، واكتساب المهارات والخبرات المتنوعة من المهام الوظيفية التي توّكل إليه بالعمل في أحد أفضل المطارات الدولية حول العالم».

وتابع: «نتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجامعات على مستوى دولة الإمارات من أجل تضافر الجهود، وتوسيع قاعدة البرنامج للوصول إلى أكبر شريحة من الخريجين الإماراتيين في جميع أنحاء الدولة».



ودعت «مطارات دبي» الخريجين الإماراتيين الراغبين في الانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج «وجوه المستقبل»، إلى التعرف على المزيد من المعلومات وتفاصيل الالتحاق من خلال careers.dubaiairports.ae.