وزارة المالية تطلق برنامج إعداد قيادات الصف الثاني

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق برنامج إعداد قيادات الصف الثاني، وذلك بهدف تأهيل صف من القيادات الوطنية الشابة لقيادة مستقبل القطاع المالي الحكومي، وتطوير المهارات القيادية والسلوكية والمهنية، وإنشاء قاعدة للكفاءات المتميزة في الوزارة، فضلاً عن دعم المسار المهني للموظفين. وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أهمية البرنامج ودوره في بناء وإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي الحكومي بما يدعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071. وقال إن «هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى خلق بيئة تمكن المهارات القيادية وداعمة لأفضل المواهب، وتأهيل قيادات أكثر تميزاً وكفاءة، عبر الارتقاء بآليات تنمية وتطوير كفاءاتها البشرية وبناء جيل مؤهل من رواد وقادة المستقبل، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة الإمارات».