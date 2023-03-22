«أمازون» تفتتح مستودعاً جديداً في «دبي الجنوب»

افتتحت شركة «أمازون»، أمس، أحدث مستودعاتها في الإمارات، وتحديداً في منطقة دبي الجنوب، بسعة تخزينية تبلغ 2.1 مليون قدم مكعبة، ما سيزيد من إجمالي سعة التخزين في مستودعات الشركة العالمية بالدولة بنسبة 70%.

ويأتي افتتاح المنشأة بالتزامن مع استعداد الشركة لتلبية الطلب المتزايد من العملاء خلال شهر رمضان، إذ سيتيح هذا التوسع تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من المنتجات.

ويتألف المستودع الجديد من خمسة طوابق، على مساحة تصل إلى أكثر من 350 ألف قدم مربعة.

وجُهِّز المستودع بحلول تقنية مبتكرة للعمليات اللوجستية، مع معدات نقل متطورة تغطي مسافة ما يقارب الثلاثة كيلومترات.

ودعماً لرؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع، ستوفر سعة التخزين المعززة لرواد الأعمال وشركاء البيع والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لدى «أمازون» إمكانية الاستفادة من الخبرات اللوجستية عالمية المستوى والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة.

وبهدف الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، وبشكل أكثر سرعة وكفاءة، يمكن للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الاستفادة من خيار الشحن من قبل «أمازون» (Fulfilled by Amazon)، الذي يسمح لها بتخزين طلبات العملاء واختيارها وتعبئتها وشحنها عن طريق «أمازون».

وكانت الشركة أعلنت أخيراً التزامها باستضافة 100 ألف شركة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، على موقع «أمازون» في الإمارات (Amazon.ae) بحلول عام 2026، دعماً لأجندة دبي الاقتصادية «D33» لجعل دبي مدينة رائدة للاقتصاد الرقمي في العالم.

ويقع المستودع الجديد بالمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، الأمر الذي يسهم في توفير خدمات فعالة وسريعة، وعمليات مبسطة، ووصول مباشر إلى ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي. وتنقسم المنطقة اللوجستية إلى مناطق متعددة لتسهيل التوزيع، بما في ذلك منطقة الشحن، و«إي زي دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في «دبي الجنوب»، ومنطقة لوجستية تعاقدية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين: «يسعدنا الترحيب بشركة (أمازون)، التي تفتتح مستودعها الثاني في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، إذ إن استضافة شركة عالمية في قطاع التجارة الإلكترونية مثل (أمازون)، التي تمضي بخطى ثابتة في توسيع عملياتها وتعزيز استثماراتها في الإمارات، تجعلنا أكثر قرباً من تحقيق مهمتنا المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي للدولة».

وخلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: «نرحّب بالتوسّع المستمر لـ(أمازون) في دبي، مؤكدين دورها المهم والمحفز لتعزيز التنمية الاقتصادية التي ترتكز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا واستقطاب وتمكين الموهوبين».