منافذ بيع متوسطة في أبوظبي تطرح تخفيضات تصل إلى 40%

طرحت منافذ بيع متوسطة (سوبرماركت) في أبوظبي تخفيضات بمناسبة شهر رمضان، بنسب وصلت إلى 40%.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في تلك المنافذ، أن التخفيضات شملت عدداً كبيراً من السلع الأساسية والاستهلاكية، لاسيما الغذائية منها، مثل اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، إضافة إلى الزيوت والحليب والألبان والأجبان والأرز والمعكرونة والبيض والسكر والطحين والخضراوات والفواكه والبقوليات. كما شملت التخفيضات أواني الطهي والأطباق والأدوات المنزلية، فضلاً عن بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة ومنظفات ومنتجات ورقية.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إن التخفيضات التي طرحتها محال «سوبرماركت» خلال الموسم الرمضاني الحالي تعد الأكبر منذ سنوات، فيما أرجع مسؤولان في منافذ بيع السبب في ذلك إلى المنافسة الشديدة بين المنافذ.

بدائل وخيارات

وتفصيلاً، قال المستهلك محمد عبدالله، إن منافذ بيع متوسطة في أبوظبي طرحت تخفيضات راوحت نسبتها بين 10 و30% بمناسبة شهر رمضان، شملت سلعاً غذائية وغير غذائية، على رأسها اللحوم والأسماك الطازجة والمجمدة، إضافة إلى الأرز والبيض والحليب والسكر والزيوت والزبدة والسمن، بجانب بعض السلع غير الغذائية، مثل أواني الطهي والأدوات المنزلية، وبعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مشيراً إلى أن عدد السلع المخفضة يعد الأكبر منذ سنوات.

وأضاف أن محال «سوبرماركت» طبعت كتيبات كبيرة للعروض، مثل ما تفعل المنافذ الكبرى، نتيجة وجود تخفيضات على عدد كبير من السلع، لافتاً إلى أن التخفيضات تتيح للمستهلكين بدائل وخيارات متعددة من حيث السلع والأسعار، في ضوء قرب المنافذ المتوسطة من التجمعات السكنية المختلفة، ما يسهل الشراء منها، ويجعل بعض السكان يعتمدون عليها بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات اليومية في رمضان.

توصيل الطلبات

وقال المستهلك، سعيد سلطان، إنه فوجئ بطرح عدد كبير من منافذ البيع المتوسطة تخفيضات تعد الأكبر منذ سنوات بنسب راوحت بين 10 و40%، وشملت سلعاً غذائية وغير غذائية، مثل الدواجن الطازجة والمجمدة والأسماك والمياه والزيوت والتمور والطحين والألبان ومعجون الطماطم والعصائر والخضراوات والفواكه، علاوة على أواني الطهي والأطباق والمنظفات والمنتجات الورقية.

وأشار إلى أن بعض المنافذ أعلنت عن توصيل الطلبات مجاناً خلال رمضان، مؤكداً أهمية تخفيضات المنافذ المتوسطة، خصوصاً أنها أسهل في الوصول إليها، نظراً لقربها من التجمعات السكنية، ما يلبي الاحتياجات اليومية.

استمرار

واتفقت المستهلكة علياء محمد في أن منافذ بيع متوسطة عديدة طرحت تخفيضات على عدد كبير من السلع، مقارنة بالأعوام الماضية التي طرحت فيها تخفيضات على سلع محدودة، وبنسب تخفيضات أقل، لافتة إلى أن التخفيضات وصلت إلى 40% حسب نوع السلعة.

وأفادت بأن التخفيضات شملت سلعاً عدة، على رأسها الحليب والأرز والطحين والمعكرونة والشاي والقهوة والمكسرات والبقوليات والعسل والخضراوات والفواكه.

المنافسة

من جانبه، قال مسؤول في منفذ بيع متوسط، برهان محمد، إن المنافسة الشديدة بين منافذ البيع التي انتشرت بشكل كبير في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، جعلت منافذ تشارك بقوة في التخفيضات الرمضانية هذا العام، لزيادة المبيعات، ورفع حصصها في السوق.

واتفق مسؤول في منفذ بيع متوسط آخر، حميد رحيم، مع محمد، في أن المنافسة اشتدت بين المنافذ، خصوصاً بعد أن شهدت الفترة الماضية افتتاح عدد كبير من المنافذ المتجاورة، معتبراً أن التخفيضات الرمضانية فرصة لدعم ولاء المستهلكين وزيادة المبيعات.

وأوضح رحيم أن التخفيضات تركزت على السلع الغذائية، كونها الأكثر طلباً خلال رمضان.

تعاون

دعا خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إلى التعاون بين منافذ متوسطة في عقود التوريد، لرفع نسب التخفيضات عبر عقود للاستيراد الجماعي، مشيراً إلى أن المنافسة في مصلحة المستهلكين الذين تتاح أمامهم بدائل عديدة، سواء بين المنافذ المتوسطة وبعضها بعضاً أو بين المنافذ المتوسطة والكبيرة.