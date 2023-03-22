نائب حاكم دبي: دبي حريصة على دعم أعمال شركائها

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لشركة «جيه إل إل» للاستثمار العقاري، كريستيان أولبريخ، في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي بأبراج الإمارات.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء حرص دبي على إيجاد السبل الكفيلة بدعم أعمال شركائها في مختلف المجالات وتنميتها في دولة الإمارات والمنطقة على وجه العموم، وبما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، والرامية إلى تعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية وأبرز أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.

واستعرض اللقاء أهداف وتطلعات الشركة العالمية في المنطقة، والفرص الكبيرة التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار في مختلف المجالات والقطاع العقاري على وجه الخصوص، وما توفره دبي من بنية تحتية ولوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية حديثة تتسم بالمرونة توفر للأعمال المناخ الآمن والمستقر، وتكفل أعلى مستويات النجاح للشراكة المثمرة التي طالما جمعتها بمؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات.

وتعد شركة «جيه إل إل» من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، حيث تعمل في 80 دولة، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية 20.9 مليار دولار، ويعمل فيها 103 آلاف موظف حول العالم.

كما تعد الشركة من بين الشركات الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تقديم الخدمات العقارية والضيافة، من خلال عملها في 35 دولة من دول المنطقة.