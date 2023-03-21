«موديز» تؤكد التصنيف القوي لاقتصاد الإمارات عند Aa2

أكدت «موديز» التصنيف الائتماني القوي لدولة الإمارات عند Aa2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني أن التصنيف مدعوم بتقييم بأن مستوى ديون الحكومة الاتحادية بالإمارات سيظل منخفضا جدا.

وقالت «موديز»: «النظرة المستقبلية تعكس توقع أن تؤدي جهود الإمارات لتعزيز القطاعات التي لا تعتمد على الهيدروكربون لخفض انكشافها المباشر على دورات أسعار النفط.»

ووفقاً لـ«موديز»: «النظرة المستقبلية تعكس التوقعات بأن الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية قد تقلل من تعرضها غير المباشر لدورات أسعار النفط.»

وأكدت «موديز» تصنيف أبوظبي عند ‭‭AA2‬‬ مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.