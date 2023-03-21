عمومية " العين الأهلية للتأمين" تقر توزيع 25% أرباح نقدية على المساهمين

أقرت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المسدد بما يعادل 2.5 درهم لكل سهم بواقع 37.5 مليون درهم إماراتي على المساهمين، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيس مجلس الإدارة خلال إجتماع الجمعية العمومية للشركة:" لقد تمكن إقتصاد دولة الامارات من الخروج من تأثيرات الجائحة، حيث شهدت الدولة نمواً إقتصادياً قوياً من خلال انتعاش قوي في القطاع غير النفطي بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج النفطي".

وأضاف الظاهري:" يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخماً مدفوعاً بعودة الدورة الاقتصادية، ووفقاً لآخر مراجعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات أكثر من 5.9% في عام 2022 مقابل 3.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.1% في العام 2023".

وتابع بالقول: "ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد دولة الامارات يشهد توقعات نمو إيجابية، من خلال زيادة النشاط المحلي، على الرغم من أنه يوجد توقعات بحدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة وخفض الإستثمارات، كما تشير التوقعات إلى أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 1.7% خلال عام 2023 وبنسبة 2.7 خلال عام 2024، أي بانخفاض بنسبة 1.3% و0.3% على التوالي".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين:"أما بخصوص قطاع التأمين في دولة الإمارات، فقد شهد زيادة طفيفة في الأقساط المكتتبة خلال عام 2022، ولكن على عكس هذه الزيادة في الأقساط فقد لوحظ انخفاض كبير في صافي الأرباح، إلا أنه يتوقع ان يكون قطاع التأمين في دولة الامارات أكثر تنظيماً خلال هذا العام ليشهد نمواً إجمالياً".

وأضاف:" أما بالنسبة لشركة العين الأهلية للتأمين، فإن إجمالي إيرادات أقساط التأمين لعام 2022 قد بلغت 923.4 مليون درهم إماراتي، في حين بلغ صافي أرباح اعمال التأمين 100.9 مليون درهم، وبلغ مخصص الأقساط غير المكتسبة 78.8 مليون درهم، بينما بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة 63.1 مليون درهم".