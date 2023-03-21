تواصل توسعها بالإمارات.. "أمازون" تفتتح مستودعاً جديداً في دبي الجنوب

افتتحت شركة أمازون اليوم، أحدث مستودع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي الجنوب.

وتبلغ سعة المستودع الجديد 2.1 مليون قدم مكعبة، مما سيزيد من إجمالي سعة التخزين في مستودعات أمازون في دولة الإمارات بنسبة 70٪.

ويأتي افتتاح المنشأة بالتزامن مع استعداد الشركة لتلبية الطلب المتزايد من العملاء خلال شهر رمضان المبارك، إذ سيتيح هذا التوسع تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من المنتجات، بما فيها الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والمواد الغذائية، ومنتجات الأزياء، والكتب، وغيرها من الفئات.

ومن خلال خبرتها التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال التكنولوجيا والابتكار اللوجستي، ستسهم شركة أمازون في دعم وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.

ويتألف المستودع الجديد من خمسة طوابق، فيما تبلغ مساحته أكثر من 350 ألف قدم مربعة، وجُهِّز بحلول تقنية مبتكرة للعمليات اللوجستية، مع معدات نقل متطورة تغطي مسافة ما يقارب الثلاثة كيلومترات.

ودعماً لرؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع، ستوفر سعة التخزين المعززة لرواد الأعمال وشركاء البيع والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لدى أمازون إمكانية الاستفادة من الخبرات اللوجستية عالمية المستوى والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة. وبهدف الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وبشكل أكثر سرعة وكفاءة، يمكن للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الاستفادة من خيار الشحن من قبل أمازون Fulfilled by Amazon الذي يسمح لها بتخزين طلبات العملاء واختيارها وتعبئتها وشحنها عن طريق أمازون.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً التزامها باستضافة 100 ألف شركة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، على موقع أمازون في الإمارات Amazon.ae بحلول عام 2026، دعماً لأجندة دبي الاقتصادية D33 لجعل دبي مدينة رائدة للاقتصاد الرقمي في العالم.

ويقع المستودع الجديد في المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، الأمر الذي يسهم في توفير خدمات فعالة وسريعة، وعمليات مبسطة، ووصول مباشرة إلى ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي. وتنقسم المنطقة اللوجستية إلى مناطق متعددة لتسهيل التوزيع، بما في ذلك منطقة الشحن؛ و"إي.زي.دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب ؛ ومنطقة لوجستية تعاقدية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين: "تتمثل مهمتنا في دبي الجنوب في دعم جهود التنويع الاقتصادي لحكومة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الخدمات والحلول المختلفة التي نقدمها للشركات المحلية والدولية. لقد أنشأنا منظومة متكاملة وبنية تحتية عالمية المستوى من الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين، ما يجعل مدينة دبي الجنوب موقعاً مثالياً لاستضافة مستودع أمازون الجديد".

وأضاف: "يسعدنا الترحيب بشركة أمازون التي تفتتح مستودعها الثاني في المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إذ إن استضافة شركة عالمية في قطاع التجارة الإلكترونية مثل أمازون التي تمضي بخطى ثابتة في توسيع عملياتها وتعزيز استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة تجعلنا أكثر قرباً من تحقيق مهمتنا المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي للدولة".

وخلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: "لقد وضعت القيادة الرشيدة خريطة طريق واضحة للنمو الاقتصادي في دبي للعقد المقبل، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وكذلك الشبكة اللوجستية العالمية التي تتمتع بها المدينة، والتي تسهم في تعزيز نمو الأعمال، وتوفير مزايا تنافسية وأيضا فرصاً أكثر وأسرع للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف: "نرحّب بالتوسّع المستمر لأمازون في المدينة، مؤكدين دورها المهم والمحفز لتعزيز التنمية الاقتصادية التي ترتكز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا واستقطاب وتمكين الموهوبين".

وقال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح: "أصبحت دبي مركزاً إقليمياً ودولياً رئيسياً لشركات التجارة الالكترونية العالمية الكبرى، حيث توفر الإمارة لهذه الشركات أفضل مستوى من البنية التحتية والقدرات اللوجستية لحركة التجارة، ما مكنها من أن تصبح منطلقاً رئيسياً للتجارة الالكترونية إلى كافة انحاء العالم، ويأتي إطلاق مركز الشحن الجديد لشركة أمازون في دبي الجنوب ليمثل إنجازاً آخراً في سجل الإنجازات التي تحققها دبي على طريق الوصول إلى الصدارة العالمية في التجارة الالكترونية عبر الحدود".

من جانبه، قال نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رونالدو مشحور: "نواصل في أمازون تركيزنا على إتاحة أفضل المنتجات لعملائنا في الإمارات وتوصيلها لهم بشكل سريع".

وأضاف: "لهذه المستودعات تأثير مضاعف على جميع جوانب الاقتصاد، إذ تسهم بشكل كبير في نمو مبيعات التجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، وكذلك في تسريع وتيرة نمو ريادة الأعمال من خلال إتاحة الفرص للبائعين والشركات الناشئة للاستفادة من الخدمات التي توفرها مستودعات أمازون عالمية المستوى، والوصول إلى مزيد من العملاء عبر تزويدهم بمجموعة أوسع من المنتجات. وفي الوقت نفسه، نحن نحرص على مواصلة الاستثمار في بناء قدرات ومهارات المواهب في دولة الإمارات، وتوفير مسارات وظيفية متنوعة في بيئة عمل رائدة على مستوى القطاع".

وانطلاقاً من دورها كشركة تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه موظفيها، توفر أمازون بيئة عمل قائمة على التنوع والشمولية، حيث تحرص على تشجيع كل فرد من فرق العمل على تحقيق النمو والتقدم في مسيرتهم المهنية. وتجدر الإشارة إلى أن المستودع الجديد يوفر العديد من فرص العمل المتوزعة على أقسام العمليات، وتحليل البيانات، والصحة والسلامة، وسلاسل الإمداد، فيما تشغل النساء فيه العديد من المناصب القيادية. كما يحصل جميع الموظفين على فرص المشاركة في برامج تدريبية وتوجيهية لصقل مهاراتهم بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الكوادر وإعدادهم لتلبية المتطلبات المتطورة في سوق العمل.