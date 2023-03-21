«الإمارات دبي الوطني» يُنظّم أول إصدار صكوك لشركة أميركية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاح تسعير صكوك لشركة «إيرليس كوربوريشن» الأميركية بقيمة 600 مليون دولار، وهي أول صكوك صادرة عن شركة أميركية.

وشهدت الصكوك إقبالاً قوياً، إذ جذبت طلبات جاوزت 2.2 مليار دولار أميركي، ما دفع «إيرليس كوربوريشن» إلى زيادة قيمة الطرح إلى 600 مليون دولار.

وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى خفض معدل الربح بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.85%، بفارق 185 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأميركية.



قاعدة المستثمرين

وأفاد بيان بأن هيكلة الصكوك التزمت بأحدث معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ تم تخصيص 80% من الطرح للمستثمرين من الشرق الأوسط، كما استقطبت الصكوك ذات العائد الثابت الذي تم تحديده وفق المنحنى التقليدي الحالي، العديد من المستثمرين من كبرى المؤسسات الاستثمارية خارج الولايات المتحدة، ما ساعد «إيرليس كوربوريشن» على تنويع قاعدة مستثمريها الحالية.



تأجير الطائرات

وتحافظ شركة «إيرليس كوبوريشن» على تصنيفها المتميز كواحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، وقد جمعت أكثر من 20 مليار دولار أميركي من خلال إصدارات السندات، في وقت يضم فيه أسطول الشركة 417 طائرة، وتصل القيمة الدفترية للشركة إلى 24.5 مليار دولار أميركي.



صفقة تاريخية

وقال النائب التنفيذي للرئيس ورئيس الشؤون المالية في «إيرليس كوربوريشن»، جريج ويليس: «نفخر بشراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة التاريخية البارزة، التي تُعدّ أول إصدار للصكوك من شركات عاملة في أميركا الشمالية».

وأضاف: «يعكس نجاح الإصدار مدى عمق وقوة السيولة في سوق الشرق الأوسط، كما تشكل الصفقة شهادة ملموسة على قدرات شركة (إيرليس كوربوريشن) واسعة النطاق في تامين رأس المال».

وتاع: «نتطلع إلى توسيع حضورنا في مجال جمع التمويلات في هذه المنطقة، لا سيما بعدما تجاوز الطلب القوي على الصكوك ونوعية المستثمرين المتميزة كل توقعاتنا».



تسعير ناجح

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال»، محمد البستكي: «نفخر بدعمنا للتسعير الناجح للصكوك الأولى لشركة (إيرليس كوربوريشن)، وهي أول صكوك معيارية صادرة عن شركة مقرها الولايات المتحدة».

وأكد أن من شأن تجاوز طلبات الاكتتاب، المعروض بنسبة عالية، ومشاركة المستثمرين من كبرى المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، دعم جهود «إيرليس كوربوريشن» الرامية إلى تنويع قاعدة مستثمريها، كما أن هذه الصفقة تعكس الطلب المتزايد على إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خارج المنطقة.

وتوقّع أن يشجع هذا الإصدار البارز المزيد من المُصدرين من خارج المنطقة على دراسة إمكانية إصدار الصكوك.

«الإمارات دبي الوطني»

يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي، يتمتع بحضور في 13 دولة، ويقدم خدماته لأكثر من 17 مليون متعامل.

وكما في 31 ديسمبر 2022، فقد بلغ مجموع أصوله 742 مليار درهم (يعادل تقريباً 202 مليار دولار أميركي).

وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات، ومصر، والهند، وتركيا، والسعودية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والنمسا، وألمانيا، وروسيا، والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا، من خلال شبكة فروع تضم 879 فرعاً، إضافة إلى 4130 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

وتبلغ قيمة العلامة التجارية للبنك 3.6 مليارات دولار أميركي.

